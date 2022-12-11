諮商筆記爆紅！理科太太狂賣300萬　作家一針見血：笑死

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對此，作家謝知橋就出面點評「如果你要花1799元買這個筆記，甚至更多，去聽這種沒證照又什麼東西都要沾一點邊的Youtube 幫你『假諮商』，不如去找真的諮商師，去諮商100個小時就出來賣『諮商筆記』幫人假諮商，真的笑死」。
謝知橋直接調侃「我看過《白色巨塔》跟《機智醫生生活》，你以後生病來找我，我幫你整理一個開刀筆記」他直接點出該堂課最大問題「對我來說這堂課最大的問題，在於所有文案意圖吸引的都是『需要諮商的人』，但卻又不斷地表示『我只是分享，不是諮商、不負責』來規避法律與卸責。」
謝知橋提到「為什麼北一女賣課程筆記沒有人譴責呢？因為那些針對考試用途的筆記有標準答案，對與錯黑白分明，諮商沒有標準答案，諮商師憑藉的是長久以來累積的經驗與知識，需要諮商師與個案之間有頻繁的互動，才能慢慢認識自己與外界，100個人去諮商可能有100種不同的發展，當你以諮商的名義賣了一個課程，卻只是單向輸出『個人經驗』，那帶來的誤導與傷害，可能遠超過北一女賣的筆記可能寫錯這類的問題。」
而對於諮商課程爭議，理科太太也出面回應表示「心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，她努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」強調「我是自身經驗教大家如何自我覺察，重新掌握住自己，不是也不可能替任何人諮商」。（編輯：張嘉哲）