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諮商筆記爆紅！理科太太狂賣300萬　作家一針見血：笑死

▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）
▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）

編輯中心/綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」，教學自我覺察療癒，結果課程大賣猛賺300萬元，引起各界正反兩極的議論。對此，作家謝知橋就出面揭開問題，認為「這行為只不過是把利益放在道德與同理心之前」。

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理科太太近日與線上課程平台合作，推出以最低1799元、最高4499元的價格販售「諮商筆記」課程，截至目前為止，平台已經有約莫2600人購買，進帳300多萬元，課程內容介紹表示「我不是心理師不能幫你諮商，但我在諮商室的另一頭和自己搏鬥了100多個小時，我想以學姊的身份，分享我的筆記，陪你走過這一段」。

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▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」。（圖/嘖嘖平台）
對此，作家謝知橋就出面點評如果你要花1799元買這個筆記，甚至更多，去聽這種沒證照又什麼東西都要沾一點邊的Youtube 幫你『假諮商』，不如去找真的諮商師，去諮商100個小時就出來賣『諮商筆記』幫人假諮商，真的笑死」。

謝知橋直接調侃「我看過《白色巨塔》跟《機智醫生生活》，你以後生病來找我，我幫你整理一個開刀筆記」他直接點出該堂課最大問題「對我來說這堂課最大的問題，在於所有文案意圖吸引的都是『需要諮商的人』，但卻又不斷地表示『我只是分享，不是諮商、不負責』來規避法律與卸責。

謝知橋提到「為什麼北一女賣課程筆記沒有人譴責呢？因為那些針對考試用途的筆記有標準答案，對與錯黑白分明，諮商沒有標準答案，諮商師憑藉的是長久以來累積的經驗與知識，需要諮商師與個案之間有頻繁的互動，才能慢慢認識自己與外界，100個人去諮商可能有100種不同的發展，當你以諮商的名義賣了一個課程，卻只是單向輸出『個人經驗』，那帶來的誤導與傷害，可能遠超過北一女賣的筆記可能寫錯這類的問題。

▲理科太太將過去心理諮商的經驗，製作成150分鐘的線上課程販售。（圖／翻攝理科太太臉書）
▲理科太太將過去心理諮商的經驗，製作成150分鐘的線上課程販售，引起爭議。（圖／翻攝理科太太臉書）
而對於諮商課程爭議，理科太太也出面回應表示「心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，她努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」強調「我是自身經驗教大家如何自我覺察，重新掌握住自己，不是也不可能替任何人諮商」。（編輯：張嘉哲）

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