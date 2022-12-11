世界盃4強出爐！8強最可惜國家是「它」 7次無緣準決賽
2022卡達世界足球盃8強賽今（11）日凌晨結束，最後由克羅埃西亞、法國、阿根廷、摩洛哥晉級4強賽，然而8強壓軸賽事，法國對上英格蘭，英格蘭以1：2惜敗試圖衛冕冠軍的法國，止步8強，而仔細盤算，這已經是英格蘭國家隊史上第7次「在8強賽中被淘汰」，創下世界盃有史以來最多此紀錄的國家，相當可惜。
編輯中心/綜合報導
回顧英格蘭過去隊史成績，曾經16次踢入世界盃，其中最好成績在1966年作為東道主奪冠，也是隊史唯一一次，然而其包括1990年義大利世界盃、2018年世界盃則都有殿軍的成績，不過隨著2022年卡達世界盃在8強被淘汰，英格蘭第7次在8強賽中敗陣，無緣晉級總決賽，也創下世界盃紀錄。
而該場「英法大戰」，一開始法國在17分鐘時，由皇家馬德里的22歲小將曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）率先破門，幫助球隊在上半場佔據領先地位，然後下半場第52分鐘，英格蘭隊薩卡（Bukayo Saka）成功突破法國防線，迫使防守球員在禁區內犯規，獲得主審判12碼罰球的機會，英格蘭由隊長凱恩操刀，成功踢進扳平比數。
隨後在77分鐘時，法國再次突圍進球，然而第80分鐘英格蘭隊孟特（Mason Mount）在禁區被推倒，主審再度判英格蘭一顆12碼罰球，同樣由隊長凱恩操刀，結果這次踢飛，錯失能夠追平比賽的機會，比賽最後十餘分鐘也追不回比數，結束這次卡達世界盃的旅程，而至於巴西、葡萄牙雖然都爆冷淘汰，但隊史上曾經屢次獲得佳績，英格蘭實力堅強卻經常踢不進準決賽，讓不少球迷都深感遺憾，認為是8強當中相當可惜的隊伍。（編輯：張嘉哲）