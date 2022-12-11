世足賽8強最神是誰？眾全認「這國」 一路奇蹟刷掉3強國
2022卡達世界足球盃日前踢完8強最後一場賽事，由克羅埃西亞、法國、摩洛哥以及阿根廷晉級準決賽，然而8強賽事場場精彩，兩局踢進PK點球大戰，戰況非常激烈。其中，最令球迷驚奇的莫過於「亞特拉斯雄獅」摩洛哥隊，在本屆世界盃沿路晉級，奇蹟刷掉3組歐洲強隊，也打破隊史最佳紀錄。
編輯中心/綜合報導
回顧該場賽事，摩洛哥與葡萄牙在台灣時間12月10日晚間11點開戰，結果上半場42分鐘時由恩納斯里（Youssef En-Nesyri）頭鎚入網，而葡萄牙主將C羅（Cristiano Ronaldo）連續2戰坐板凳狀況，由葡萄牙新星Gonçalo Ramos連續2場頂替先發，終場沒能葡萄牙沒能扳平比數，摩洛哥爆冷晉級四強。
事實上，摩洛哥這次世界盃可謂是驚奇之旅，睽違36年再度踢進世界盃淘汰賽不說，在小組賽表現就讓人眼睛為之一亮，首戰就逼和強敵克羅埃西亞，次戰以2：0踢走世界排名第2、上屆世足賽季軍的比利時，最終戰再以2：1戰勝加拿大，以2勝1和從F組晉級。
接著在16強於PK大戰中又踢走「無敵艦隊」西班牙晉級，成為近12年來首支晉級8強的非洲球隊；然而在昨晚8強賽事中，對陣葡萄牙以1：0拿下，這也是他們隊史首次挺進4強，不僅創下非洲球隊最佳成績，也是阿拉伯國家的頭一遭。
摩洛哥接連從小組賽踢走比利時、西班牙、葡萄牙等3歐洲強國，被譽為是本屆最大黑馬，接下來4強賽將對陣上屆冠軍法國，能否再創奇蹟贏球，不少球迷都相當期待「摩洛哥本屆最大黑馬，從小組賽一路猛到8強」、「4強對上法國，輸了不會意外，已經很厲害了，踢掉三個歐洲強國」、「四強如果又贏法國真的就是神蹟發威」。（編輯：張嘉哲）