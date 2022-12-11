C羅最後一舞結束！心碎離場畫面曝　女友砲轟葡萄牙主帥

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而由於這是C羅世界盃「最後一舞」，掩飾不了心碎的心情，在賽後走進球員通道時，忍不住掩面痛哭，C羅在世界盃初次登場得追溯到2006年，他總共在世界盃出賽22場，攻進8球、2助攻，最好的成績是2006年世界盃得到第4名，如今最後一舞留下遺憾，讓不少球迷感到相當可惜。
而女友喬治娜也在看台上目睹一切，賽後發文力挺愛人表示「今天你的朋友和教練都做了錯誤的決定，那位你非常尊敬又欽佩的朋友，當他看到你上場，他看到一切都改變了，但已經太遲了。」喬治娜嘲諷葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）「你不可以低估世界上最好的球員、最強大的武器，你不用為那些不值得的人挺身而出，生活替我們上了一課，我們今天沒有輸，我們學到了一課，我們欽佩你。」
而對於C羅連續兩場坐板凳的情況，PTT鄉民也憤恨不平表示「不讓C羅先發完全不知道在想什麼，這場下半一上來威脅感及期待進球的感覺就差超多，然後隊友各種自爆慌亂，說實話有參加過那種比賽在球隊內的人都知道， 主將就是一個安定人心的作用，不管他有一場表現不好，都不該是他坐板凳的原因，總不可能阿根廷因為梅西狀態差一場就讓他坐板凳，只能說就算葡萄牙輸，只要C羅先發就是值得， 在巔峰為國家付出那麼多， 起碼也要共享榮耀」讓大批球迷紛紛贊同此觀點，都認為葡萄牙主帥應該出面致歉。（編輯：張嘉哲）