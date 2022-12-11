台灣人突然瘋足球？鄉民認「不睡覺原因」：至少7成以上

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貼文一出，不少網友紛紛回應「因為全民瘋賭盤，不是瘋足球！」、「運彩迷好嗎？根本不是瘋足球」、「賭博懂？下大注的人流著淚怎麼睡的著」、「WBC運彩好像沒世足熱，世足總是能帶運彩風潮」、「一日球迷暴增原因：運彩買好買滿」、「是瘋賭博，不是足球」、「世足對台灣來說應該是第三大運動賽事，僅次於棒球和奧運」、「世足運彩啊，至少有7成以上的人都是因為有買運彩在看的，不是真的球迷」。
事實上，世足球賽一日球迷眾多原因，不外乎在於「運彩熱潮」狂熱，在8強賽開踢前，根據台灣運彩統計，截至12月7日世界盃運彩累計銷售額就高達63億，其中包括16強8場賽事熱門前三名，以日、韓攻佔一、三名，分別銷售3.1億與2.4億，意外踢平的西班牙、摩洛哥之役，銷售2.98億，名列第二，顯見台灣運彩迷基數龐大，即便熬夜也要看顧自己的下注是否中獎，順道看球賽。（編輯：張嘉哲）
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