超好奇！她問「男生抱抱都在想什麼」？網誠實解答全說了

台灣人突然瘋足球？鄉民認「不睡覺原因」：至少7成以上

▲2022世界足球盃8強賽已經結束，由克羅埃西亞、阿根廷、法國以及摩洛哥晉級四強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022世界足球盃8強賽已經結束，由克羅埃西亞、阿根廷、法國以及摩洛哥晉級四強。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022世界足球盃8強賽已經結束，由克羅埃西亞、阿根廷、法國以及摩洛哥晉級四強，而由於這次世界盃舉辦於卡達，因此在台灣觀看球賽的球迷必須經常熬夜才能夠看到賽事，例如昨日的法國大戰英格蘭，台灣時間凌晨三點才開踢，就有不少網友看到凌晨五點多才入眠。對此，就有網友討論「為何這時候台灣又在瘋足球了？」貼文引起熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「每到四年一次的世界盃，身邊所有人都成了足球迷，平常沒在看運動賽事的妹子都開始略懂略懂，比較台灣強項棒球，我們都還有參賽的情況， WBC或是亞錦賽熱鬧的程度卻沒足球熱，籃球等等國際賽事也是，相對一日球迷少了足球一堆，到底是爲啥呢？

▲法國吉魯頭球破門。（圖／美聯社／達志影像）
▲網友好奇為何本屆世足賽如此狂熱，貼文引起討論。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，不少網友紛紛回應「因為全民瘋賭盤，不是瘋足球！」、「運彩迷好嗎？根本不是瘋足球」、「賭博懂？下大注的人流著淚怎麼睡的著」、「WBC運彩好像沒世足熱，世足總是能帶運彩風潮」、「一日球迷暴增原因：運彩買好買滿」、「是瘋賭博，不是足球」、「世足對台灣來說應該是第三大運動賽事，僅次於棒球和奧運」、「世足運彩啊，至少有7成以上的人都是因為有買運彩在看的，不是真的球迷」。

事實上，世足球賽一日球迷眾多原因，不外乎在於「運彩熱潮」狂熱，在8強賽開踢前，根據台灣運彩統計，截至12月7日世界盃運彩累計銷售額就高達63億，其中包括16強8場賽事熱門前三名，以日、韓攻佔一、三名，分別銷售3.1億與2.4億，意外踢平的西班牙、摩洛哥之役，銷售2.98億，名列第二，顯見台灣運彩迷基數龐大，即便熬夜也要看顧自己的下注是否中獎，順道看球賽。（編輯：張嘉哲）

▲2022卡達世界盃掀起運彩風潮，台灣運彩截至12月4日，累積銷售運彩達50億元。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲2022卡達世界盃掀起運彩風潮，台灣運彩截至12月7日，累積銷售運彩達63億元。（示意圖/記者張嘉哲攝）
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