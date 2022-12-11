LINE「按1鍵」抓到出軌！人妻崩潰　網驚：識破渣男伎倆

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人妻提到自己知悉老公的手機密碼，但平常根本不會懷疑去翻閱，結果日前拿了老公手機要看天氣時，LINE突然傳來一個女生的訊息，內容是「最近要見嗎？」因為名字太陌生，「所以我用預覽看了一下，發現前面對話紀錄都是空白的，第六感告訴我這個人不正常，但看了老公其他聊天室卻看不出端倪」。
隨後到LINE設定那裡又查看了老公「隱藏的聊天室」，點開之後發現全部滿滿都是我不認識的女生，一個一個解開隱藏，發現大概有8成都是不正當的聊天或是滾床紀錄，2020、2021甚至是今年初都還有，我邊看邊發抖。
老公洗碗出來之後得知此事立刻下跪道歉，透露「跟那些人也完全沒有其他的感情，婚前愛玩心態不對，但從論及婚嫁到現在結婚他真的收心了」讓人妻崩潰表示「最後一次真的是今年初嗎？會不會其實婚後也發生過？我覺得他在我心裡建立起的樣子瞬間毀了.....如果是你們，你們會怎麼做？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「最後一次是年初，怎麼昨天還有人問他最近要見面？真相很醜陋很殘忍，很讓人心痛」、「LINE這功能就是渣男專用啊！識破伎倆了」、「交往了七年還結婚了，一定是超級震驚跟不敢置信，是我應該會離婚....」、「這種事情只有0和無數次」、「都用在隱藏的聊天室了，怎麼可能真的收心，就是還想繼續約吧」、「最後一次是年初不就代表你們交往期間他都有在外面亂來嗎？」、「是我肯定離婚，最後一次是今年初，表示他在你們交往期就無數約別的女生歡愉啊」。
而說到LINE的隱藏聊天室，如果是特定聊天室或者聯絡人被隱藏，可以前往「LINE主頁設定」接著點選「聊天」>「隱藏的聊天室」>「編輯」>「解除隱藏聊天室」，就能看到被隱藏起來的聊天室，只要內容沒有被刪除，可以看到所有被隱藏的內容。（編輯：張嘉哲）