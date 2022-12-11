超好奇！她問「男生抱抱都在想什麼」？網誠實解答全說了

LINE「按1鍵」抓到出軌！人妻崩潰　網驚：識破渣男伎倆

▲一名人妻看了老公LINE之後，第六感認為不單純，結果解開「隱藏聊天室」功能，其內容讓她崩潰。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲一名人妻看了老公LINE之後，第六感認為不單純，結果解開「隱藏聊天室」功能，其內容讓她崩潰。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

知人知面不知心！一名人妻日前淚訴，透露自己鮮少查勤老公的手機，直到某天看到一個陌生女子跳出的訊息，但聊天室紀錄卻是一片空白，眼看上文不對下文，她靈光一閃打開LINE「隱藏聊天室」的功能，結果竟發現老公手機滿滿「約人滾床」的訊息，讓她十分心痛，貼文引發熱議。

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一名人妻在「Dcard」貼文指出「和老公愛情長跑了七年結婚，現在婚後三個月，一切看似很美好，因為我們共同經歷求學、老公當兵到求職才有今天，現在雖然有點像老夫老妻相處模式，但感情也依然很好， 結果昨天晚上發生了一件事，我真的不知道要怎麼面對該怎麼撐過去」。

人妻提到自己知悉老公的手機密碼，但平常根本不會懷疑去翻閱，結果日前拿了老公手機要看天氣時，LINE突然傳來一個女生的訊息，內容是「最近要見嗎？」因為名字太陌生，「所以我用預覽看了一下，發現前面對話紀錄都是空白的，第六感告訴我這個人不正常，但看了老公其他聊天室卻看不出端倪」。

▲LINE語音訊息功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲一名人妻發覺老公LINE有陌生女子訊息過來，好奇打開「隱藏聊天室」卻發現秘密。（示意圖非當事圖／記者周淑萍攝）
隨後到LINE設定那裡又查看了老公「隱藏的聊天室」，點開之後發現全部滿滿都是我不認識的女生，一個一個解開隱藏，發現大概有8成都是不正當的聊天或是滾床紀錄，2020、2021甚至是今年初都還有，我邊看邊發抖。

老公洗碗出來之後得知此事立刻下跪道歉，透露「跟那些人也完全沒有其他的感情，婚前愛玩心態不對，但從論及婚嫁到現在結婚他真的收心了」讓人妻崩潰表示「最後一次真的是今年初嗎？會不會其實婚後也發生過？我覺得他在我心裡建立起的樣子瞬間毀了.....如果是你們，你們會怎麼做？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「最後一次是年初，怎麼昨天還有人問他最近要見面？真相很醜陋很殘忍，很讓人心痛」、「LINE這功能就是渣男專用啊！識破伎倆了」、「交往了七年還結婚了，一定是超級震驚跟不敢置信，是我應該會離婚....」、「這種事情只有0和無數次」、「都用在隱藏的聊天室了，怎麼可能真的收心，就是還想繼續約吧」、「最後一次是年初不就代表你們交往期間他都有在外面亂來嗎？」、「是我肯定離婚，最後一次是今年初，表示他在你們交往期就無數約別的女生歡愉啊」。

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▲LINE點選「隱藏的聊天室」可以編輯解除其被隱藏聊天室內容觀看。（圖/讀者提供）
而說到LINE的隱藏聊天室，如果是特定聊天室或者聯絡人被隱藏，可以前往「LINE主頁設定」接著點選「聊天」>「隱藏的聊天室」>「編輯」>「解除隱藏聊天室」，就能看到被隱藏起來的聊天室，只要內容沒有被刪除，可以看到所有被隱藏的內容。（編輯：張嘉哲）

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