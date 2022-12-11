世足4強預測誰最準？人類章魚哥尷尬 她預言冠軍大翻車
2022卡達世界足球盃8強賽今（11）日踢完最後一場賽事，最終由克羅埃西亞、法國、摩洛哥以及阿根廷挺進四強準決賽，然而8強賽事之前，各國、知名人物都有進行預測，其中泰國的靈媒師命中率75%，而號稱「人類章魚哥」的《BBC》足球評論員薩頓（Chris Sutton）則是翻車，命中率僅50%，國外靈媒卡爾則是預言英格蘭冠軍大翻車。
編輯中心/綜合報導
12前「章魚哥保羅」精準預測所有賽事的勝負，因而得名，而在泰國也出現一隻「靈媒獅」，號稱預測命中率有8成以上，在8強賽事開踢之前，牠分別咬下巴西、阿根廷、摩洛哥以及法國的雞腿，如今比賽結果出爐，除了巴西未晉級之外，其餘隊伍都挺進4強，命中率有75%。
另外，堪稱「人類章魚哥」的《BBC》足球評論員薩頓賽前則認為會由巴西、荷蘭、摩洛哥和法國晉級最後4強，結果巴西以及荷蘭都遭到淘汰，其中預言巴西在8強對上克羅埃西亞會以3比0擊敗克羅埃西亞，結果沒想到最後比數1：1進入PK賽，克羅埃西亞發揮點球頂上功夫，以4：2力退巴西；而預言荷蘭將以2比1扳倒阿根廷，最終兩隊也以2：2也進入PK大賽，阿根廷點球以4：3晉級四強，薩頓賽命中率僅有50％，比數方面也皆沒中。
至於國外79歲靈媒卡爾（Anthony Carr）過去曾經精準預測了美國911事件和黛安娜王妃過世的消息，這次他也預言英格蘭將在11日擊敗法國隊，最後在決賽中碰上梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷隊，最後由英格蘭以2比0奪下2022卡達世界盃冠軍，結果英格蘭今日被法國淘汰出局，連四強都無緣晉級更別說是冠軍，預言大翻車。（編輯：張嘉哲）