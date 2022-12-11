中西醫合療實證成果優異！　醫解析「結合應用原理」

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中西醫相輔相成 治療目標一致中國醫藥大學暨附設醫院顏宏融中醫學院院長指出，中醫和西醫的理論基礎不同、思維方式不同、治療手段不同，雖是兩種完全不同的醫學，但絕非對立，而是相輔相成的，二者最終目的就是治療疾病，解除病痛。
而中醫的優勢在於治療，西醫的優勢在於診斷，若兩者能結合應用，可以解決很多疾病，讓更多的病人得到更周全的治療與調理。
中西醫合療 改善治療副作用顏宏融院長說明，中西醫合治在幾個疾病與領域上，已有結合臨床的案例，如癌症、過敏、失眠、中風、其他疼痛等疾病，在臨床上已有醫師將中西醫結合，以收更好治療結果，改善治療時的生活品質。
在西醫上癌症常以化療、放療、手術等方式「攻」癌症時，常帶來副作用，中醫則能用「守」的方式，改善治療期間的副作用。
研究證實有效 有助降低疾病復發率除了西醫的衛教以外，中醫可透過導引、穴道按摩也有不錯的效果。此外，中醫中的針灸，能有效降低中風病人的復發率，尤其接受西醫治療合併針灸療法，能降低中風復發風險逾6成。
中西醫學之間不應該對立，能互相交流，取長補短，有助促進人類醫學發展，中西醫合療實證成果，證實醫學確實不分中西方，唯有跨越思維邏輯的隔閡，才能打開視野，共同促進人類的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56069
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