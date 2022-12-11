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中西醫合療實證成果優異！　醫解析「結合應用原理」

中西醫合療實證成果優異！　醫解析「結合應用原理」
中西醫合療實證成果優異！　醫解析「結合應用原理」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】西醫為目前醫學的主流，而它的強項是在於急性期的診斷及處置，給予快速的症狀緩解；「辯證論治」則是中醫的治病的中心法則，根據個人的臨床表現的不同，來找出疾病發生的原因，從臟腑機能的觀點調整生理運作的平衡，來改善疾病的狀態，也因此它的治療方法也較溫和。

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中西醫相輔相成　治療目標一致

中國醫藥大學暨附設醫院顏宏融中醫學院院長指出，中醫和西醫的理論基礎不同、思維方式不同、治療手段不同，雖是兩種完全不同的醫學，但絕非對立，而是相輔相成的，二者最終目的就是治療疾病，解除病痛。

而中醫的優勢在於治療，西醫的優勢在於診斷，若兩者能結合應用，可以解決很多疾病，讓更多的病人得到更周全的治療與調理。

中西醫合療　改善治療副作用

顏宏融院長說明，中西醫合治在幾個疾病與領域上，已有結合臨床的案例，如癌症、過敏、失眠、中風、其他疼痛等疾病，在臨床上已有醫師將中西醫結合，以收更好治療結果，改善治療時的生活品質。

在西醫上癌症常以化療、放療、手術等方式「攻」癌症時，常帶來副作用，中醫則能用「守」的方式，改善治療期間的副作用。

研究證實有效　有助降低疾病復發率

除了西醫的衛教以外，中醫可透過導引、穴道按摩也有不錯的效果。此外，中醫中的針灸，能有效降低中風病人的復發率，尤其接受西醫治療合併針灸療法，能降低中風復發風險逾6成。

中西醫學之間不應該對立，能互相交流，取長補短，有助促進人類醫學發展，中西醫合療實證成果，證實醫學確實不分中西方，唯有跨越思維邏輯的隔閡，才能打開視野，共同促進人類的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56069

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