耶誕城警察戴耶誕帽！網開嗆：尊嚴都沒了　員警出面打臉

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貼文一出，不少網友紛紛回應「創新的結果就是笑話，單純做好警察工作很難嗎？非得要如此絞盡腦汁把基層弄的像小丑一樣」、「尊嚴都沒了，難怪這麼多人不怕警察」、「決策者自己來戴看看，真的太瞎了」、「明年不止騎警隊，要不要額外擴編麋鹿隊」、「宗教這麼自由的機關，下次媽祖遶境希望也比照開放各家宮廟的帽子自由戴不要雙標嘿」、「尊嚴掃地與親民分不清楚」。
不過也有不少人認為「到底要多嚴肅啊＝＝....不就是應景戴個帽子，跟尊嚴有何關係啊？」、「會說這樣尊嚴落地的人，想必各位思想古板的可怕」、「民眾反應超級好，看到警察也是親切打招呼，沒去耶誕城的人各個都是鍵盤高手呢」、「我在現場看到只覺得可愛，會硬把尊嚴扯一起的，生活過得還真是不容易呢」、「耶誕城人潮那麼多，戴耶誕帽挺醒目的，民眾真的需要幫助的時候更容易找到警察幫忙也不錯啊，思考或許可以正向一點」。
而也有本身就是「DJ警察」的員警出面回覆打臉「一群沒去執勤的人在表示意見，會不會太斷章取義了，我是站的很開心啦，讓人更感動的是，下雨在穿雨衣當下，還有民眾主動幫撐傘，簡單的一句，警察老公公，你辛苦了，一切都值得了，我想在民眾面前，『尊嚴』跟『尊敬』，我會想要『尊敬』吧！」
而對於民眾反應兩極，新北市警察局則指出，今年首創的DJ警察是因應韓國梨泰院事件，特別規劃防踩踏機制，因民眾反應良好，因此未來還會繼續執行。（編輯：張嘉哲）