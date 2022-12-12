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耶誕城警察戴耶誕帽！網開嗆：尊嚴都沒了　員警出面打臉

▲為了防止梨泰院踩踏事件發生，新北市政府警察局特別號召局內同仁組成「耶誕DJ警官隊」。（圖/侯友宜臉書）
▲為了防止梨泰院踩踏事件發生，新北市政府警察局特別號召局內同仁組成「耶誕DJ警官隊」。（圖/侯友宜臉書）

編輯中心/綜合報導

今年南韓梨泰院踩踏事件嚴重，為了保護民眾安全，新北市政府警察局特別號召局內同仁組成「耶誕DJ警官隊」，加入維安以及交通疏導，以免踩踏意外發生，兩天內共投入近600名人力。不過，就有網友因為「DJ警察」在執勤時「戴上耶誕帽應景」，認為這項作法有失尊嚴，引起熱烈討論。

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耶誕「DJ警察」近日成為關注熱點，一連在臉書專頁「靠北Police」有許多抱怨文章，其中有員警表示「是哪個決策者要求我們台灣警察在值勤時頭戴聖誕帽的？」另外也有民眾投稿表示「不知道要怎麼靠北了，只能說，可憐啊！」並且貼出新北市警察執勤都戴上耶誕帽的照片，更有人直呼戴耶誕帽的員警比作「來到酒店、牛郎店」。

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▲網友上網嗆新北市政府將警察打扮成小丑模樣，威望盡失。（圖/靠北police）
貼文一出，不少網友紛紛回應「創新的結果就是笑話，單純做好警察工作很難嗎？非得要如此絞盡腦汁把基層弄的像小丑一樣」、「尊嚴都沒了，難怪這麼多人不怕警察」、「決策者自己來戴看看，真的太瞎了」、「明年不止騎警隊，要不要額外擴編麋鹿隊」、「宗教這麼自由的機關，下次媽祖遶境希望也比照開放各家宮廟的帽子自由戴不要雙標嘿」、「尊嚴掃地與親民分不清楚」。

不過也有不少人認為「到底要多嚴肅啊＝＝....不就是應景戴個帽子，跟尊嚴有何關係啊？」、「會說這樣尊嚴落地的人，想必各位思想古板的可怕」、「民眾反應超級好，看到警察也是親切打招呼，沒去耶誕城的人各個都是鍵盤高手呢」、「我在現場看到只覺得可愛，會硬把尊嚴扯一起的，生活過得還真是不容易呢」、「耶誕城人潮那麼多，戴耶誕帽挺醒目的，民眾真的需要幫助的時候更容易找到警察幫忙也不錯啊，思考或許可以正向一點」。

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▲前往耶誕城的許多人則認為符合節日進行打扮並沒有不妥，無關尊嚴與否。（圖/侯友宜臉書）
而也有本身就是「DJ警察」的員警出面回覆打臉「一群沒去執勤的人在表示意見，會不會太斷章取義了，我是站的很開心啦，讓人更感動的是，下雨在穿雨衣當下，還有民眾主動幫撐傘，簡單的一句，警察老公公，你辛苦了，一切都值得了，我想在民眾面前，『尊嚴』跟『尊敬』，我會想要『尊敬』吧！

而對於民眾反應兩極，新北市警察局則指出，今年首創的DJ警察是因應韓國梨泰院事件，特別規劃防踩踏機制，因民眾反應良好，因此未來還會繼續執行。（編輯：張嘉哲）

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