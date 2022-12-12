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年輕人消失職場？她愣：都跑去哪工作　8年級生開噴解答

▲隨著世代遷移，8年級生在職場上更懂得捍衛自己權益。（示意圖非當事人／取自 pixabay ）
▲隨著世代遷移，8年級生在職場上更懂得捍衛自己權益。（示意圖非當事人／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

一代換過一代，其觀念肯定也會有所不同！近日一名網友發文透露，自己一連換了好幾份工作，結果都沒遇到20多歲的年輕人，好奇8年級生（1991年至2000年出生的人）都跑去哪裡工作了？貼文引起熱議，不少8年級生也出面解釋原因，掀起話題。

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一名網友在「Dcard」貼文指出換了幾份工作都在公司當行政，每次都是我最小，我再過個幾年就已經是快30的人了....真的很好奇現在20幾歲的年輕人到底跑哪去工作了？每次工作面對刁專老人真的很不爽，他們的思維都充滿斤斤計較和不平衡，而且態度都很差，每個都認為自己沒有義務去幫別人，而且又超怕自己被取代，但有機會就把自己工作丟給新人」。

該網友表示「現在年輕人超無辜，老鳥總把自己過去的委屈和怨氣發在新人身上，曾經面試聽到一個慣老闆説年輕人都跑去做服務業，不來做傳統產業，當然我一進去就馬上被狂塞工作，甚至一個人要做兩個人的工作，薪水又基本薪資而已，老闆想的都是能省盡量省....現在已經是新世代了，大家都很清楚要爭取自己的權益、判斷合不合理，再把以前那套奴思想拿出來用喔，只會一直缺工而已」。

▲「新創vs大公司」要怎選？過來人點出隱藏真相。（示意圖／取自Unsplash）
▲網友好奇年輕人現在都在哪裡工作，指自己到任何一間公司都未曾遇到20多歲年輕人。（示意圖非當事人／取自Unsplash）
貼文一出，不少網友紛紛回應「好工作老人佔著，爛工作中老年失業想做還不願意用，只想用年輕人，整天喊著年輕人不願意吃苦，但事實是年輕人願意吃苦，但錢沒成正比，不如去科技業」、「科技業比比都是年輕人，傳產太多倚老賣老的老人，8年級生可是很會捍衛自己權益的」、「84年次，工作太爛果斷離職，不離職永遠輪不到好工作」、「84年次，年後就準備離職了，爛工作完全不需要留，這些慣老闆就是被6、7年級的奴性寵出來的」。

另外，也有不少過來人提到「奴家思想算斷在8年級生了，公司內很多8年級生來不喜歡就離職，趁還年輕多嘗試」、「86年次，到哪間都是最小，以前工作不好都會覺得自己太草莓，後來才發現，沒錯！這就是爛工作，別人都跑了，你還在傻傻反省」、「時代早就過了，我86年次，上一份工作爛到爆薪水超低還要加班，果斷離職現在年終3個月保底，薪水翻了2倍，工作機會多的是，不用慣著老闆心志走」、「8年級生工作不如意多半選擇離職，因為還年輕，但七年級生相對年紀大，很多繼續隱忍也是為了餬口飯吃，只能說時代早就不同了，慣老闆繼續如此，也只不過是讓自己公司找不到人而已」。（編輯：張嘉哲）



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