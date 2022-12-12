完全反指標！世足賽8強「他挺4隊全輸」 眾跪：4強挺誰
2022卡達世界足球盃日前結束8強賽事，由克羅埃西亞、摩洛哥、法國以及阿根廷晉級四強，由於這次不少球賽都爆出冷門，許多運彩迷苦不堪言。而就有一名網友表示，自己在8強賽中支持的隊伍全部都輸掉比賽，讓許多鄉民朝聖下跪開示，表示「4強挺誰你就先說了吧」掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「八強戰第一場巴西隊克羅埃西亞，因為比較喜歡巴西所以賭巴西贏，內馬爾進第一球真的開心死，沒想到被追平然後PK漏氣；第二場阿根廷對荷蘭，沒特別喜歡誰，想說巴西都輸了，那世仇阿根廷也別太好過，私心希望荷蘭贏，壓了一萬，結果阿根廷贏了......」。
「至於剛剛葡萄牙對上摩洛哥，因為本人是四年一度的一月球迷，摩洛哥有誰根本不知道啊，加上以前剛看足球時很喜歡葡萄牙黃金一代表人物，所以雖然沒很喜歡C羅，但還是壓了葡萄牙，結果又輸了？」由於當時發文時間，英格蘭對戰法國還未開踢，該網友認為姆巴佩的爭議行為就對他印象不好了，因此預測英格蘭贏球，沒想到最後英格蘭也輸掉比賽，等同該網友四場自己支持的球隊都輸球，相當不可思議。
貼文一出，不少鄉民紛紛回應「哥跪你了，四強賽先發文說你挺誰吧，我不想輸錢」、「請你繼續不支持阿根廷」、「有料欸這個預測，還沒看過0%預測的....」、「8強要預測到一場都沒中，很困難吧....」、「朝聖，地獄倒霉鬼」、「這是超級冥燈啊！四強賽先說挺誰吧」、「下次要壓什麼先跟我講」、「比運彩版的一堆狗屁分析簡單扼要多了」、「請支持克羅埃西亞跟法國，謝謝」。（編輯：張嘉哲）
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