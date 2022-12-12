阿根廷殺進4強！梅西獨自跑向他 18秒片球迷讚王者風範
阿根廷在日前世足8強賽事中，在點球PK環節以4比3驚險擊敗荷蘭，順利擠進四強，梅西神話得以繼續延續。然而，就有人發現當阿根廷球員勞塔羅‧馬丁內斯（Lautaro Martínez）起腳射往後，所有球員都往他跑去，唯獨梅西（Lionel Messi）第一時間跑向門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez），影片都被球迷錄下發上網，不少人大讚「梅西就是有王者風範」。
編輯中心/綜合報導
阿根廷在8強賽事當中對陣荷蘭，上半場先靠著梅西助攻莫里納（Nahuel Molina），取得1：0領先，進入下半場梅西踢進12碼罰球，取得2：0領先，不料荷蘭隊前鋒沃特‧韋霍斯特（Wout Weghorst）連進2球，硬是將比數扳平，進入延長賽雙方皆未得分，隨後便又進行PK大戰。
而在PK大戰當中，荷蘭隊先踢，不過前兩點都被阿根廷門將馬丁尼茲擋下來，阿根廷則是前3點都踢進，兩隊前3點踢完，阿根廷以3：1領先，不過第四點阿根廷踢偏，荷蘭進球追成2：3，到了最終點，荷蘭隊踢進追成3：3，阿根廷勞塔羅‧馬丁內斯頂住不得不進壓力，踢進致勝的1球，最後就以4：3勝出，順利挺進4強。
然而就在確定阿根廷贏下比賽時，所有球員都跑向勞塔羅‧馬丁內斯的方向，唯獨梅西一人跑到門神馬丁尼茲的身邊，只見馬丁尼茲在知道自己隊伍獲勝後，直接癱軟在地上，可以說是如釋負重，而梅西則在賽後第一時間跑到他身邊給予他鼓勵，並且擁抱他，畫面甚是溫暖。
影片被球迷錄下之後上傳到推特，不少網友紛紛回應「梅西真有這般王者風範，贏球也是相當有風度」、「認真對待每一位隊友，不單是踢球的人重要，門神也是球隊的核心！梅西真的很暖」、「支持梅西！希望阿根廷奪冠」、「誰都可以射球門，但能守好的只有一位，梅西幹得好！」、「不愧是球王風範，認真照顧所有隊員」。（編輯：張嘉哲）