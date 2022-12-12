獨／Foodpanda狂！熬夜看世足「可放補眠假」 員工爽翻
2022卡達世界足球盃已經進入最後階段，日前由克羅埃西亞、法國、摩洛哥以及阿根廷闖進四強，接下來台灣時間14日凌晨、15日凌晨三點將進行四強賽事，決定18日決賽隊伍是哪兩支碰頭。不過由於這次世界盃舉辦在卡達，與台灣有時差問題，不少球迷隔日要上班熬夜看球也很傷身。對此，Foodpanda超狂福利直接放送，透露世足賽冠軍盃隔日，公司全員可以中午12點才開始上班，讓員工全部樂翻了直呼「佛心企業啊！」
編輯中心/綜合報導
在本週14日、15日凌晨踢完四強賽之後，季軍賽將於台灣時間17日晚間11點開踢，而冠軍賽則是台灣時間18日晚間11點開踢，由於18日是禮拜天，不少人週一都要上班，若是又踢進延長賽甚至是PK大賽，結束後也約莫已經凌晨兩點，對於隔日還要上班的上班族來說，想追球賽但又怕上班精神不濟，但世足賽四年才一次，實在有些左右為難。
而《NOWnews》記者獨家接獲Foodpanda內部員工指出「今年世足冠軍賽從週日晚上踢到週一凌晨，就有同仁問看看有沒有哪間佛心公司提供世足補眠假給員工」沒想到還不等人資向上回報，老闆竟然直接發信告訴人資「世足賽12月18日晚上11點踢，我想讓全公司員工12月19日中午12點再開始上班」。
而從人資信件轉發給員工也寫道「當天所有台灣團隊非排班正職同仁將於出勤系統預設2.5小時，假別為「世足冠軍補眠假」，假別期間9：30到12：00，不需自行請假，請於1200準時進辦公室上班，HR先預祝大家運彩壓對邊！支持隊伍通通贏球」，內部的員工收到通知都相當高興，一名女性員工就表示「老闆竟然這麼佛真的是太棒了！當天晚上一定好好守在電視機前安心看球賽！」（編輯：張嘉哲）