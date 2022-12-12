肝癌「多重標靶藥物」二線新利器！控制病情成功續命

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肝癌一線藥物治療失效 二線接續延長存活期高雄長庚肝膽腸胃科醫師洪肇宏表示， 肝癌發生的危險因子，主要逾八成來自於B、C肝，其餘與喝酒、脂肪肝及糖尿病、黃麴毒素食品過量等生活習慣有關。目前台灣肝癌患者約四成屬於早期，其餘六成確診時，大多已是中晚期，同時因肝癌症狀不顯著，等到肝功能變差時，就醫往往已治療不易且預後不佳。
肝癌治療日新月異，包含免疫治療及標靶藥物，但免疫治療費用高昂，恐增加患者經濟負擔，因此國際標準治療多以標靶藥物為主。以中晚期第一線標靶來說，就有兩種藥物，分別針對B肝及C肝患者，但受限於藥物抗藥性及患者病況，當一線藥物效果不佳或是患者無法承受藥物副作用時，就必須選擇第二線藥物治療，延長存活期。
▲高雄長庚肝膽腸胃科醫師洪肇宏
二線「新一代多重標靶藥物」 口服便利、續命近一年洪肇宏進一步解釋，患者若是第一線藥物治療失敗，醫師會先評估肝功能及肝硬化程度、副作用承受度，來給予後續治療建議。以第二線標靶藥物來說，又分為針劑注射及口服藥物；治療上以口服標靶較為方便，藥物順從性也高，其中每日口服一錠的「新一代多重標靶藥物」，同時針對MET、 AXL 和VEGFR的多重標靶產生治療綜效，經過國際臨床試驗結果顯示，接續二線治療可提升整體存活率近12個月，疾病無惡化期也逾5.5個月，未來若能通過健保給付，讓肝癌治療選擇多一項新利器，對患者來說將有很大幫助。
針對藥物的副作用，洪肇宏表示，其實標靶藥物的副作用大同小異，只是每位患者對藥物反應不盡相同，部分會出現強烈反應，此時醫師便會根據不同的標靶副作用，開予對應的治療藥物，讓患者能夠克服治療過程的種種不適，以維持生活品質。
B、C肝炎定期健檢 勿飲酒、聽信偏方醫師最後提醒，由於病毒型肝炎是造成肝癌的主因，B、C肝炎患者務必定期健檢，以利早期發現，掌握黃金治療期。同時切勿飲酒過量，食用過多黃鞠毒素製品，例如花生及醃漬類食品，平時也應留意脂肪肝及血糖、體重控制，不聽信偏方或食用來路不明的藥物，避免造成肝臟功能受損，增加罹癌機率、影響健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56111
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