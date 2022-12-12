染疫、癌症病人常喘不過氣　醫：利用呼吸訓練器提升肺活量

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長新冠患接受呼吸訓練 醫：先以吸起單球為目標但究竟何謂呼吸訓練呢？其實就是利用呼吸訓練器，通常此類工具中會有小球，透過吸氣來移動，要注意的是，並非像平時呼吸一樣使用胸腔呼吸，而是利用腹腔力道訓練橫膈膜上下互動，以增加肺活量；許立人醫師解釋，考量長新冠患者仍有相關呼吸道症狀，在一開始的訓練上會先建議以吸起單球為主，循序漸進到三顆球，以建立患者信心。
呼吸訓練有撇步 輕鬆訓練肺活量事實上，呼吸訓練器中不同顏色的球，每個都代表不同肺活量的狀態，吸起一顆球為600ml/sec、兩顆球為900ml/sec、三顆球則為1200ml/sec；許立人醫師指出，因此當患者在接受呼吸訓練時，若順利吸起一顆球時，會要求先停個一、兩秒，接續做下一次呼吸訓練，過程會根據患者實際的肺活量情況持續做調整，通常會以每次四至五個呼吸，中間休息五至十分鐘為一個循環，且一天建議可訓練二、三十個循環以上。
循序漸進使用三球呼吸訓練 找回訓練動機許立人醫師說明，三顆球呼吸訓練除了長新冠患者，像是胸腔術後患者也適合接受此訓練。過去有一名年約50幾歲女性，因肺腺癌開刀治療，術後以呼吸訓練器訓練肺活量，但因吸不起三顆球而喪氣作罷，直到又復發呼吸喘等症狀再次就診，建議重新呼吸訓練，從吸起一顆球開始，並三個月追蹤一次，循序漸進下逐漸找回成就感，最後成功吸起三顆球，肺活量也恢復到原本的九成。
▲許立人醫師提醒呼吸訓練重循序漸進，每天持續維持訓練
智慧紀錄器紀錄訓練歷程 助臨床醫護調整治療方針為提供給臨床醫護更正確的治療數值，新一代呼吸訓練器未來也搭配智慧紀錄器，讓患者在家透過手機APP就能輕鬆記錄所有訓練歷程，維持醫病間的良好溝通；許立人醫師提及，當患者在接受呼吸訓練時，通常較難從旁錄影，但若能配合智慧紀錄器的使用，不僅能提高成功率，臨床上也能根據記錄調整治療方針。
染疫後有症狀應就醫 避免久拖成長新冠症狀此外，患者也要注意若呼吸訓練已能達到三顆球都能吸起，雖代表肺活量恢復到一定程度，可減少訓練量，但每天仍得持續維持訓練，才能避免肺活量一段時間後又變差；許立人醫師呼籲，長新冠症狀大多是患者久拖不治療所引起的後遺症，因此除了平時多吃香菇、鮭魚、牡蠣或糙米、芭樂等具免疫力且健康的食物，若有症狀出現時就應就醫檢查，才能對症下藥，早日康復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56116
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