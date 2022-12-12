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理科太太諮商課程炎上！心理學學生氣瘋：當我們都是傻子

▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）
▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）

編輯中心/綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」，教學自我覺察療癒，結果課程大賣猛賺300萬元以上，引起各界正反兩極的議論，雖她本人發出聲明強調「我不是諮商心理師不能幫你諮商」，讓不少心理學界的學者以及醫師都不能苟同，甚至還就讀心理學系學生全都氣瘋撻伐。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「作為長年諮商的精神病患者， 真的覺得理科太太開賣諮商筆記課程的心態，真非常非常過分，我的文筆不太好，所以轉載一位專業臨床心理師的發文，希望大家可以一起抵制這個課程，拒絕購買」。

▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」。（圖/嘖嘖平台）
▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，和線上課程平台合作販售「諮商筆記」。（圖/嘖嘖平台）
貼文一出，不少就讀心理學系的學生紛紛跳出表示「這真的很傻眼，每個有證照的心理師都經過念7年+實習才可以去做心理諮商，她這樣太誇張了」、「不用學基本理論不用考研不用實習不用考照不用看paper不用做實驗不用投稿不用審查，輕輕鬆鬆賺錢，心理系的各位看到了吧！拼了7年抵不過被諮商的YT個案」、「理科太太真的是一點都不尊重專業...靠這種方式賺錢，要我們心理系的人做何感想啊」。

另外也有不少臨床碩士生、醫生出面指控「身為走過4年大學+實習，2年研究所+1年全職實習才成為心理師的我，看到這行為，只想說台灣真的需要多多尊重專業，心灰意冷」、「身為一個正在攻讀臨床心理的碩士生，看到這篇文其實非常的難過，要成為心理師，除了基本的學識，還要有實作的經驗，甚至發表自己的論文，為科學做一個貢獻，額外的時間，要去增加自己的學術資源」、「賣破三百萬，大家也不花錢看真的醫生，讓我們這些心理師真的心寒，當然拼死當上心理醫生當我們真的都是傻子」。

▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
也有許多網友建議理科太太取消課程，將自身經驗「改寫成書販售」必然沒爭議也沒問題「我實在好奇為何理科太太不寫成書......這樣做真的是在海撈粉絲的錢」、「出一本自傳頂多賣350-450元，包裝成課程立刻翻倍，標題再用諮商二字來錨定價位，不得不說她還真是有頭腦」、「寫成書不就沒爭議了....這樣實在很難看啊」。

而對於理科太太是否違法，台北市衛生局也回應坦言，理科太太的課程強調「不提供諮商或心理治療」，聰明地規避法律，坦言目前要判斷這項課程是否違法有難度，但未來若有民眾陳情並舉證，衛生局就會介入調查。（編輯：張嘉哲）

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