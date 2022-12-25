到牛排教父私宅約會吃法餐！鄧有葵再開D&C Residence

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鄧有癸主掌的全新概念店 D&C Residence，開創私人豪華寓所式的全新時尚餐飲型態，邀來舊金山知名女主廚Kim Alter跨國合作。曾於舊金山紅極一時的「Aqua」米其林二星餐廳擔任副主廚、並榮獲2018年度美國食藝奧斯卡最高榮譽 「James Beard Award」詹姆斯比爾德基金大會-西部最佳主廚獎項的Kim Alter，擁有精湛法式廚藝風靡北美地區，同時也是打造NIGHTBIRD與Linden Room話題餐廳的重要推手。Danny稱讚其「餐點漂亮，而且使用餐飲技法多元交錯」，能讓饕客吃到西餐不同於以往直球對決的多重融合美味；並融合教父的招牌美式牛排精髓，打造「日本A5菲力襯姬松茸套餐」。
Danny忍不住透露光是主打的「日本A5菲力襯姬松茸」，成本就要價近千元！鄧有癸選用日本A5熊本牛菲力部位，肉質軟嫩多汁、油花分布均勻近乎完美，經純熟的獨門技巧煎烤，鎖住精華並呈現粉嫩色澤。主廚Kim Alter以細膩的法式料理手法，別出心裁地將多種道地台灣食材入菜，包括將台灣酸梅粉化為酥脆胭紅魚鱗的「青魽漬昆布襯杏李、大根與檸檬油醋」；運用台灣水果玉米及當季筊白筍的清甜來突顯牡丹蝦鮮香味美的「板煎牡丹蝦、甜玉米及筊白筍」；巧妙三吃台灣地瓜，嘗試薄片、酥炸與磨製成粉的多元形式展現純粹自然風味的「甘藷薄片、豆豉油醋與拌炒綜合香料」等多道創意料理。
Kim Alter主廚還特別以台灣食材設計的六款特調雞尾酒。如以「小米酒」為靈感的「台灣原生小米」，結合舒肥及炒製的烹飪概念，添入新鮮瓜果與荷蘭百年經典琴酒Genever，烘托出台灣小米的強烈原始香氣；選用「台灣紅心蜜地瓜」發想的「Ganshu」，運用火烤、乾煎與舒肥的手法，將散發焦糖香的紅心蜜地瓜混合苦艾酒及昆布等特殊食材，碰撞出甜中帶苦洋溢著豐沛海味的奇異口感；還有取西洋菜搭配蔬果入酒、散發清香氣息的「芹菜」等酒款。從餐點到調酒，選用梅粉、豆豉、小米酒等實在少經外國人之手的特有台味選擇，讓人一吃驚喜，也不禁好奇Kim Alter領略台灣本土食材的功力。
「日本A5菲力襯姬松茸套餐」提供八道式花園饗宴，另精心搭配特製黑蒜奶油麵包、餐後茶點與手工鳳梨酥為伴手禮，還有Kim Alter主廚特別以台灣食材設計的六款特調雞尾酒，提供賓客餐前的開胃飲品或是餐酒搭配，餐廳採全預約制，除週一公休外，每日僅提供晚餐服務，各餐期限額24位；包廂3間，包場最多可容納30位。
「D&C Residence」餐廳資訊
地址：台北市大安區四維路52巷33號
時間：目前僅提供晚餐時段18:00-22:00服務（每週一公休）
電話：(02) 2705-9911
訂位：採全預約制，可電話預訂或線上訂位
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