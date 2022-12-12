中國黑幫竄泰國！洗錢、販毒層出不窮　當地反中情緒高漲

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隨後的幾週內，泰國警方在突擊搜查後，從非法夜店搜查出「令人瞠目結舌」的資產清單，其中包括一棟價值570萬美元的豪宅、超級跑車、數百萬美元現金以及藏匿在豪華公寓內的大量毒品，顯然是用來囤貨，以便在夜店裡販售。
報導稱，再循線搜查之後，警方逮捕了五名中國幫派份子，他們涉嫌以學生簽證與變造的泰國身份證經營犯罪企業，其中一名在11月初落網的角頭甚至擁有一輛假的中國大使館座車與警用摩托車。
不過相關醜聞焦點都聚焦在一名嫌犯被稱為「土豪（Tuhao）」的男子猜納（Chainat Kornchayanan）身上。猜納是一名華裔泰籍人士，他在11月23日向警方自首，但否認販毒、洗錢的指控。「土豪」之妻是泰國警察總長巴拉查（Pracha Promnok）的姪女，一名負責鎮壓行動的警官表示，「他認識很多警察和前部長是很自然的，已經不是秘密」。
迄今為止，土豪遭扣押的資產超過50億泰銖（約台幣44.3億元），包括一架噴射客機、土地和三座豪宅。警方同時也對50棟中國人在曼谷擁有的豪宅進行調查，以釐清他們之間的關聯。
泰國警方表示，「土豪」在疫情大流行期間多元化經營夜店還有其他業務，透過泰國代理人購買房產和成立公司。與此同時，他與當權者的關係也受到密切關注，他在10月下旬曾透過合法渠道提供約10萬美元的政治獻金給執政的人民力量黨，目前選舉委員會正在針對此事進行調查。
不過「土豪」等類似非法事件明顯已經逍遙法外多年，顯示出泰國當局關於貪腐、都受影響力捍衛有錢人「開後門」的問題。泰國國會議員朱威（Chuwit Kamolwisit）對記者表示，「社會應該跟我一起來質疑，像『土豪』這樣的人，如何僅在10年之間累積超過50億泰銖的資產？」
朱威幾乎踢天召開記者會，揭露中國黑幫在當地財富關係和財富狀況。他指出，疫情期間，這些幫派份子買通移民官員，建立虛假的基金會，，藉此確保志工簽證，使其留在泰國，同時引進中國人，至少有3000名中國人循此管道湧入泰國，其中有許多人經營非法生意和洗錢。朱威氣憤表示，「你們怎麼能讓這些中國骯髒的生意進入泰國？」
朱威宛如散彈槍進行指控，雖然仍有未經證實的，但也有許多得到警方證實的案例，凸顯中國非法資金在整個區域經濟領域的指控。隨著駭人聽聞的犯罪事件在泰國不斷浮出水面，對於中國資金的疑慮也逐漸升高。
泰國政府最近提議修改法律，以允許外籍人士擁有最多1萊土地（約1600平方米），但在公眾憤怒反對之下，被迫撤回。許多泰國人憂心中國投資者的投機活動會拉抬地價，讓泰國人難以負擔。
近來「#中國灰色資金」（#ChineseGreyBusinessMoney）的標籤也已經在泰國推特上流傳數週，一名推特用戶發文痛批「這些人怎麼能購買數十棟房子而不引起懷疑。」光是轉推就已經超過5000次，顯示出泰國民眾對於外國犯罪規模的憤怒與日俱增。