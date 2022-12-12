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內蒙古破獲鉅額「虛擬貨幣洗錢」案！涉案金額達120億元

▲中國內蒙古區的科爾沁分局全面透過虛擬貨幣洗錢的犯罪集團，一共拘捕63人。（圖／翻攝自中國微信公眾號＠平安通遼）
▲中國內蒙古區的科爾沁分局全面透過虛擬貨幣洗錢的犯罪集團，一共拘捕63人。（圖／翻攝自中國微信公眾號＠平安通遼）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國警方最近在內蒙古破獲一起虛擬貨幣的洗錢案，涉案金額高達人民幣120億元（約新台幣527億元），警方跨省分別前往黑龍江、廣東、北京、河南等地行動，一共拘捕了犯嫌63人，沒收違法所得金額約1.3億元人民幣，鉅額鈔票堆疊成山的畫面相當壯觀。

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根據《中國證券報》、《香港01》等媒體及遼市公安局官方微信消息指出，內蒙古自治區的通遼市公安局科爾沁分局耗時三個月破獲靠虛擬貨幣洗錢的犯罪集團，警方先是在今年七月接獲當地銀行通知石姓嫌犯的銀行帳戶出現資金流動異常，當月交易量超過人民幣1000餘萬元，疑似涉嫌洗錢犯罪。

內蒙古自治區警方組成專案組，9月至10月出動230名警力分別前往黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區市，將潛逃至泰國曼谷的張姓主謀與技術人員勸返回。案件負責人表示，「匿名購買虛擬幣之後再賣出，等於設置一道『物理隔離』，沒辦法通過傳統手段搜尋資金流或找到入款帳戶背後的犯嫌，虛擬貨幣的查詢也相對複雜，對警方搜證來說帶來了很大的挑戰。」

報導指出，自 2021年5月以來，以季姓、張姓為首的犯罪集團運用聊天軟體Telegram串聯下線，將涉嫌網路詐騙、賭博或傳銷等非法資金，藉由乙太坊區塊鏈、波場鏈轉換為虛擬數位貨幣泰達幣（USDT），再靠招募來的諸多下線註冊匿名區塊鏈帳戶地址，兌換成人民幣後付給上游犯罪集團金主，從中獲取非法利益。

警方表示，該犯罪集團在中國多地設有據點，在完成「接單」後，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，同時進行線上或線下洗錢操作；每完成一筆洗錢業務，包含集團頭目、小組長、車手、底層洗錢人員等都會按層級不同比例獲取高額抽成。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額已經高達人民幣120億元，相當於新台幣527億元，由於中國禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，目前這63名嫌疑犯已被依法逮捕，案件正在等待進一步審理中，而這筆鉅額洗錢案也掀起中國監管方面的高度重視。
 

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