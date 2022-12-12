內蒙古破獲鉅額「虛擬貨幣洗錢」案！涉案金額達120億元

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內蒙古自治區警方組成專案組，9月至10月出動230名警力分別前往黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區市，將潛逃至泰國曼谷的張姓主謀與技術人員勸返回。案件負責人表示，「匿名購買虛擬幣之後再賣出，等於設置一道『物理隔離』，沒辦法通過傳統手段搜尋資金流或找到入款帳戶背後的犯嫌，虛擬貨幣的查詢也相對複雜，對警方搜證來說帶來了很大的挑戰。」
報導指出，自 2021年5月以來，以季姓、張姓為首的犯罪集團運用聊天軟體Telegram串聯下線，將涉嫌網路詐騙、賭博或傳銷等非法資金，藉由乙太坊區塊鏈、波場鏈轉換為虛擬數位貨幣泰達幣（USDT），再靠招募來的諸多下線註冊匿名區塊鏈帳戶地址，兌換成人民幣後付給上游犯罪集團金主，從中獲取非法利益。
警方表示，該犯罪集團在中國多地設有據點，在完成「接單」後，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，同時進行線上或線下洗錢操作；每完成一筆洗錢業務，包含集團頭目、小組長、車手、底層洗錢人員等都會按層級不同比例獲取高額抽成。
該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額已經高達人民幣120億元，相當於新台幣527億元，由於中國禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，目前這63名嫌疑犯已被依法逮捕，案件正在等待進一步審理中，而這筆鉅額洗錢案也掀起中國監管方面的高度重視。