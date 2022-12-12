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「動漫歌帝王」水木一郎肺癌過世！4大原則預防無聲殺手

▲有「日本動畫歌曲的帝王」之稱、唱紅《無敵鐵金剛》主題曲的老牌動畫歌王水木一郎，今日被證實因肺癌過世，享壽74歲。（圖／水木一郎推特）
▲有「日本動畫歌曲的帝王」之稱、唱紅《無敵鐵金剛》主題曲的老牌動畫歌王水木一郎，今日被證實因肺癌過世，享壽74歲。（圖／水木一郎推特）

記者張志浩/綜合報導

一部好的動畫搭配令人印象深刻的主題曲是必備元素，但日本動畫歌曲界卻失去了一位指標性的人物！曾唱紅《無敵鐵金剛》等多部機器人動畫系列主題曲的老牌動畫歌王水木一郎，今（12）日所屬經紀公司宣布他因肺癌病逝，享壽74歲。事實上，肺癌也已連續15年高居台灣十大癌症死因之首，更有「無聲殺手」之稱。台灣癌症基金會執行長賴基銘曾接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示， 肺癌初期無任何症狀，一旦出現病徵通常已是晚期，所以力拼「肺癌存活率倍增」的關鍵，就是要把握早期發現的機會儘早治療。

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水木一郎被尊稱為「日本動畫歌曲的帝王」，1968年出道的他，在1971年開始演唱動畫歌曲，《無敵鐵金剛》、《鋼鐵吉克》、《超電磁機器人》、《聖戰士（百獸王）》的主題曲都是被他唱紅的，演唱動畫歌曲至今超過半個世紀，堪稱日本動畫歌壇的帝王級人物，甚至在歌迷口中有「大哥（アニキ）」的稱呼；去年4月他於個人推特自曝罹患聲帶麻痺，且發現罹患肺癌，雖然積極接受治療，但據經濟公司消息，仍在12月6日晚間6點離世。

賴基銘指出，據國健署最新2019年統計資料顯示，肺癌新發生人數為16233人，換算下來等於每天有近45人被宣告罹患肺癌；除了抽煙是主要因素外，國人常忽略其它風險因子，包括廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如：廚房油煙、焚香、室內二手菸等，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。

賴基銘強調，肺癌在早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內手術切除，其治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢。國健署自今年7月1日起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，並給予50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；或重度吸菸史，50至74歲且吸菸史達1年30包以上者補助，符合資格民眾可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查。

最後賴基銘指出，想要預防肺癌等相關病症，「不吸菸並遠離二手菸」是基本，其餘則是「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸職場環境的污染」以及「健康的飲食指南」，其中有氧運動最有助增進且維持肺部健康，快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山都是不錯的訓練方式，而飲食則要學習「少紅肉、高纖、低脂、蔬果彩虹579」的原則。蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，可抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞。

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