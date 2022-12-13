繼父電腦藏多張不雅照！她驚見自己身影崩潰　疑痛下殺手

美國加州一名女子被指控殺害繼父，檢察官認為，她在打掃房間時無意間碰撞繼父電腦，喚醒螢幕保護程式，進而發現顯示的圖片是她自己的裸照，登入電腦後發現更多張裸照，於是痛下殺手。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據外媒報導，此案發生於2021年1月，直至本周才在維斯塔高等法院開庭，而檢方表示，64歲的湯瑪斯（Thomas Merriman）原本因為跌倒入院，後續被39歲的繼女潔德（Jade Janks）接出，但不久後卻有人在他住家外的垃圾堆底下發現其屍體。湯瑪斯其實早在2008年已經與潔德母親離婚，但與繼女一直保持聯絡關係，而電腦中的裸照其實是潔德10多年前與當時男友合意拍攝，目前則無從知曉湯瑪斯是如何拿到。▲潔德在繼父電腦中照到自己的裸照，疑似對其痛下殺手。（示意圖／pixabay）副地方檢察官德爾波蒂略（Jorge Del Portillo）說明，潔德發現那些照片後非常不安，於是開始籌謀殺人計畫，她先將湯瑪斯接回家，餵食大量安眠藥使其失去抵抗能力，接著用塑膠袋使對方窒息，檢方也出示簡訊證據，內容是潔德傳訊給友人的畫面「我剛剛餵了他一大堆藥，在迪克西蘭（Dixieland）停下來喝威士忌然後拖延時間」，「他醒了，我真的不想做這件事。我一個人扛不動他，他醒來的時候，我要拿棍子打他的頭」。不過出庭時潔德否認這一切，辯護律師卡洛斯（Marc Carlos）向陪審團說明，湯瑪斯有酗酒習慣，很有可能是因為健康狀況不佳及跌倒受傷後的用藥行為而生亡，「你們將不會找到任何顯示他是被悶死的證據」。（編輯：李惠婷）母怨「女兒初戀後變了」！狠斷生活費 逼拋3間房繼承權媳裝監視器驚見「公婆進她房間做1事」！她氣炸：很可怕好市多試吃拿3份碰壁！員工當場「吃掉最後1盤」 她氣炸網傳「田慎節露胸舉牌」謝票是假的！照片本尊說話了