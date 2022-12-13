佳德鳳梨酥霸氣留台灣！不甩中國要比例 網刷5顆星狂讚
近日中國大陸禁止大量台灣食品以及飲品進口，受到影響商品包括台灣午仔魚、魷魚、秋刀魚、台啤、金門高粱等等，其中連知名鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」也在其中。日前，佳德發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」放棄補件詳細配方比例，讓網友大刷Google評價五顆星直言「台灣驕傲！我還不吃爆！」
編輯中心/綜合報導
佳德鳳梨酥12日發出聲明表示「有關中國禁台商品輿情，佳德糕餅澄清，本店於臺灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質，才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標，每逢佳節除了本地客喜愛，平時不乏有全球各地代購業者前來，佳德糕餅體諒顧客需求，若需銷往海外，在能力範圍內額外配合海外代購業者順利通關而註冊」。
「但是本店僅有一家，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主」佳德鳳梨酥強調「因此外銷與否，並不影響本店經營方向，佳德糕餅始於臺灣，也深耕臺灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」由於本次中國要求補件涉及公司機密，其包括鳳梨酥的糖、奶油的比例，佳德鳳梨酥便直接放棄外銷中國，霸氣經營在地。
隨著聲明曝光，佳德鳳梨酥先慘遭大陸網友出征砲轟「請問貴公司又有什麼了不起的配方？」、「到底是要求鳳梨酥配比，還是要求食品添加物配比呢？這兩者可是不同」、「不敢透露比例肯定有鬼吧？不知道裡面是不是加了不該加的東西」。
然而台灣網友則到Google評價狂刷五顆星評價表示「最愛他們家的鳳梨酥！唯一支持台灣之光啦！」、「東西好吃!！品質一直很穩定，不讓人失望！酸民別來」、「沒吃過的才整天在網路上叫囂吧，支持佳德」、「跪著吃！還不如站著吃！台灣人加油」、「站著賺錢！佳德鳳梨酥唯一支持！」（編輯：張嘉哲）