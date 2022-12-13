女友超正當按摩師傅！兄弟「偷朝聖」爽翻 他見對話綠爆
情侶之間常出現各種原因導致裂痕，就有一名男網友在網路上分享，他女友的工作是按摩師傅，曾說過是正當按摩，朋友對女友的長相也給予極高評價，沒想到有天居然被他發現，朋友偷偷朝聖女友按摩的店，這才知道原來女友也有做情色按摩，還被朋友說「技巧好好」，讓他崩潰直呼：「看了都覺得我頭上草原的馬在開趴！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在「Zuvio校園論壇」中貼文，他表示女友的職業很特別，是按摩師傅，兩人是在交友軟體上認識，為相差5歲的姐弟戀，每次和朋友介紹女友，都會被問是不是色情按摩，「朋友看到我女友都覺得超級正，在按摩店絕對會被偷吃豆腐那種」。
原PO曾問過女友在工作上會不會被騷擾，但女友只說還好，沒想到近期在看女友聊天記錄時發現，朋友竟跑去按摩店偷偷點女友，女友也沒有對原PO坦白過這件事，朋友事後還傳訊息和女友說「X昨天真的很舒服欸！妳技巧好好！xx真的很性福欸，下次能不能再去找妳？」女友回「可以呀歡迎來找我」，再搭上一個愛心的表情符號。
原PO看完相當崩潰，「看了都覺得我頭上草原的馬在開趴」，他之前並沒有查過女友工作的店，問女友也說是正當按摩，「結果仔細查才知道，真的可以做情色的！只是看要不要接而已」，讓他直呼：「還我清純女友啊⋯」（編輯：賴禹妡）