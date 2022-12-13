只穿內褲躺床！他慘被彈簧「穿蛋」秒痛哭：順著螺旋拔出
「就這樣被穿刺了⋯」床墊睡久了總會壞，就有一名網友在網路上分享，他平時都穿內褲躺在床上，但某天要起床時，突然下體傳來一陣刺痛，低頭一看才發現是床墊的彈簧勾住他的生殖器，當下只好忍痛「順著螺旋拔出來」，悲慘遭遇曝光後，讓不少男性網友皺眉喊：「我縮了一下！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示床墊睡了很久，卻渾然不知其中一根彈簧已經壞掉了，平常在房間又只習慣穿內褲，那天剛好要起床吃飯，「一個挪屁股的動作，突然感覺到一陣刺痛⋯」
原PO低頭一看，驚覺竟是生殖器被床勾住，當下只能忍痛「將蛋蛋袋順著螺旋拔出來」，直接痛到懷疑人生，也讓他無奈直言：「根本可以穿蛋蛋環了，全台灣應該沒有跟我一樣的慘痛經驗。」
貼文曝光後，網友們紛紛笑翻留言，「傳統殺蛋床」、「蛋蛋的哀傷」、「對不起，順著螺旋拔出來太有畫面，笑翻了」、「這張床是回收場送的嗎」、「這床要睡成這樣才換，你贏了」、「差點睪丸被勾出來XD」。
也有不少人同情直呼，「我縮了一下」、「雖然這只是張照片，但為什麼每看一次，我就會揪一次呢」、「男人的痛，100級疼痛」，還有網友勸原PO趕快去打破傷風，否則「細菌感染的話就真的不好笑了」。（編輯：賴禹妡）