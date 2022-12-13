台灣四面環海「海鮮卻特別貴」！他揭內幕：這群人賺爆了
許多人喜歡在海港吃海鮮，味道新鮮又甘甜，但近日就有一名網友好奇問「為啥台灣明明是海島國家，海鮮卻很貴」？不少知情人一看立馬揭內幕直言「都被大盤、中盤、小盤商賺到爆了阿」，貼文曝光後立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「為啥台灣明明是海島國家，海鮮卻很貴」為題，表示她之前出國旅遊時，去到宿霧、沖繩、泰國等海岸觀光名地，「當下都會驚嘆怎麼這麼便宜，然後爆吃狂嗑當地生猛海鮮」，但台灣明明也是海島國家，比較下來海鮮價格卻賣得特別貴，尤其是港口賣海場的店家，隨便一挑就破千元，讓他好奇問：「為啥台灣海鮮那麼貴啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也不懂，四周環海，海產也沒多便宜」、「太便宜怕有問題還不敢吃勒」、「別去景點吃海鮮，就不會嫌貴了」、「其實海鮮很便宜，如果你直接跟漁民買」、「台灣人將本逐暴利又不是第一天」、「吃到飽有海鮮都比較貴」。
也有不少人揭露內幕，「盤商最賺，有些被刺龍刺鳳的壟斷就是」、「內地的買方便當然只能讓盤商賺了」、「這個我問過了，想一想大概就是盤商問題吧」、「都被大盤、中盤、小盤商賺到爆了阿」、「我也覺得盤商賺走，農產品也是」、「中盤商壟斷不然勒」。（編輯：賴禹妡）