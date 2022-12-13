世足最甜反指標！正妹穿哪國球衣「必輸」 球迷哭求放過
2022年世足賽越來越接近決戰，讓許多球迷都十分緊張，而越南就有一名25歲網美黎芳英（Lê Phương Anh），意外成為「最甜反指標」，只要穿上哪一支隊伍的球衣，該國就會在比賽中被淘汰，已經接連送走5支球隊的她，在4強戰前夕又穿上阿根廷球衣熱舞，影片曝光後，立即讓支持阿根廷隊的網友崩潰直呼：「放過阿根廷吧！」
編輯中心/綜合報導
根據當地媒體報導，黎芳英平時就熱愛足球，為了這次世足也親自飛到卡達當地追求賽，沒想到卻出現她只要穿上哪國的球衣，哪國就會輸球的神奇魔咒，意外讓她的看球穿搭爆紅。
黎芳英之前就曾穿上德國球衣，讓德國從16強賽外淘汰，16強淘汰賽時，黎芳英又穿上日本球衣，而日本隨後就輸給克羅埃西亞，在8強賽中，黎芳英陸續穿上巴西、葡萄牙、英格蘭球衣，最終這3國都無緣進入決賽，相繼被淘汰，目前已有5支隊伍被球衣魔咒送走。
黎芳英的穿搭瞬間吸引球迷們關注，不少人封她為「最甜反指標」，她也在臉書轉發此消息，並哭笑不得表示「我很好」。黎芳英受訪時也提到，她曾收到很多網友私訊，指定她穿某支隊伍球衣或是別穿哪國球衣，但並沒有產生被騷擾的感覺，反而因為成為球迷們的熱門話題而感到高興。
如今阿根廷對戰克羅埃西亞的4強賽即將開始，黎芳英為了偶像梅西，本想親眼見證他的最後一舞，可惜費用太高，無法留在卡達當地觀賞冠軍賽，但她特別穿上阿根廷球衣為他加油，卻讓不少支持阿根廷隊伍的網友崩潰喊，「放過阿根廷吧」、「不要為阿根廷加油啊」、「請穿克羅埃西亞球衣」、「快點改支持克羅埃西亞吧，求求妳了」。（編輯：賴禹妡）