自行車產業崩盤？迪卡儂曝「銷售現況」：換2類商品狂賣
全球自行車大廠巨大集團，傳出集團全球製造中心製造長顏清鑫屬名的公文，要求以現行的票期制度展延45天，去化庫存不順導致巨大股價崩跌。外界猜測由於受到疫情影響，原先預計自行車需求將會一路上漲，但市場反應不如預期，市場庫存海嘯壓垮自行車產業鏈。不過知名運動用品通路迪卡儂透露，解封後有更多民眾願意到戶外運動，目前自行車的銷售數據甚至比疫情前增加10至15%，對運動用品的販售保持樂觀態度，值得注意的是，受到疫情解封影響，露營、登山相關的用品不斷成長成為銷售黑馬。
記者鍾怡婷/綜合報導
迪卡儂比較運動用品前後的數據後表示，解封後有越來越多民眾走出戶外，因此自行車銷量實際上有10至15%的成長，價位高的自行車相較低價位的銷售數據更好，至於偏向室內運動的相關產品則銷量減緩，推測民眾在疫情期間都已經購買過相關產品，而解封後會想要往戶外走，因此會選擇戶外運動相關商品。尤其是解封後露營、登山相關用品成為黑馬，創下不錯的業績！
不過，在台北市中山區創立自行車零售店家的陳姓業者認為，過去兩年疫情肆虐，為了避免搭乘大眾運輸工具，或是想自己到山林脫下口罩呼吸新鮮空氣，自行車都成為了拯救民眾的最大解方，不過疫情趨緩加秋冬氣溫濕冷，近2個月開始銷量自然降低，加上Ubike越來越普及，一般車款和較中低階車款乏人問津，僅有兒童腳踏車市場維持活絡。但同時也強調「台灣自行車市場已趨向金字塔化，有能力的高階需求者，無論受到什麼影響，都還是會追求更好的品質，自行車零售業者基本上還不會有活不下去的問題。」
至於疫情後運動習慣改變，導致露營、登山用品銷售攀升的現象，《NOWnews今日新聞》記者實際詢問愛好露營的營友，有不少民眾都是因為疫情時期擔心染疫，轉而往露營、爬山等人口聚集度較低的地方出遊，後續疫情趨緩後，反而已經喜歡上山上的新鮮空氣，以及露營親近自然的感受，再加上疫情趨緩更安全，露營次數越來越多，購買裝備的需求也會越來越頻繁。