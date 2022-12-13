DJ圓圓為新歌宣傳趕場 嚴禁「代班小天使」林俞汝搶飯碗
17直播舉辦的演唱會《街頭音樂節2》，日前在新莊宏匯廣場開唱，眾多歌唱主播，經過激烈競爭，最終2天共12位人氣主播，成功勝出登上舞台，吸引大批現場民眾、粉絲、主播親友現場聽歌和熱情應援。
記者侯家瑜/綜合報導
DJ圓圓近來因忙於宣傳新單曲《Pasión》，經常進入趕場狀態，所以週六場的《街頭音樂節2》，只有現身一下子，就將主持交棒由主播林俞汝Annie代班，圓圓則趕往信義區另一個活動唱新歌開場，圓圓感謝俞汝近來已兩度為她緊急救援代班，直呼俞汝是「代班小天使」。另外，圓圓也稱讚俞汝主持口條好，給人感覺舒服，自己則是諧星路線，負責炒熱氣氛熱、逗大家開心，「俞汝是知性訪談美女路線，但她不可以搞笑，搞笑會搶到我的飯碗，她就持續走知性路線就ok了！」
《街頭音樂節2》睽違2年重新起跑，吸引多位第一季街頭音樂節美聲主播，再次回到熟悉的舞台，甜甜劉恬君、莉子和陳韻喬，3位美女主播將於17日攜手舉辦聖誕聯合音樂會，一起會粉絲、交換禮物歡度聖誕。甜甜還預告27日將和衣喬Aki、蜻蜓Valen等多位主播，帶來一場準備多時的阿卡貝拉純人聲線上音樂會，黃子宇則預告2023將推出自己首張專輯作品，並介紹了她即將推出寫真書《宇的多元宇宙》。
這次也吸引多位新鮮面孔人氣主播，包括活動婚禮歌手淨淨兒（張淨Amber.C），她首次參加平台內線下實體活動，就特別獻唱去年寫給離世父親的台語歌曲《寫予你的批》。《街頭音樂節2》2023年1月14、15日將重回信義遠百A13舞台，和大家一起迎新年。