阿根廷3球攻破克羅埃西亞！梅西曝「1弱點」：賽前就看出
2022卡達世界盃四強賽開踢，而超級巨星梅西(Lionel Messi)率先帶領阿根廷擊敗上屆亞軍克羅埃西亞，晉級決賽，離捧起大力神杯只差一步之遙。梅西受訪時透露，自己賽前就看穿克羅埃西亞的「1弱點」，才得以攻克強敵。
編輯中心/綜合報導
今（14）晨的四強賽上，阿根廷不讓擅長踢延長賽、PK大賽的克羅埃西亞有任何機會拖延，早早在法定比賽時間90分鐘內，就3度攻破克羅埃西亞門神利瓦科維奇（Dominik Livakovic）鎮守的球門。
據外媒《鏡報》報導，梅西透露自己賽前就已經掌握克羅埃西亞的弱點，「克羅埃西亞很會掌握控球權，但我們知道這可能是我方的優勢。有時候他們丟球就會出現混亂，然後會有很多破綻出現」，而阿根廷可利用克羅埃西亞掉球時出現的混亂期，把握時機快速推進，一舉攻破球門，最終賽事也由阿根廷以3:0拿下，足以證實梅西所言不假。
梅西受訪也提到，阿根廷在小組賽第一場，爆冷輸給沙烏地阿拉伯時震驚全國，「那場失利為我們上了一課」，但如今阿根廷全隊上下，都已從那次打擊中復甦過來。
針對即將到來的決賽，梅西也表示「每場比賽對我們而言都是最後一場，這是一種精神的狀態，過去阿根廷已經踢了5場決賽，幸運地我們全都贏了，我希望我們也能贏得第6場」。（編輯：潘毅）