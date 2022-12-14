佳德鳳梨酥突爆紅？網揪「幕後功臣」竟超大咖：當年狂推
近期，中國以未完成註冊為由，禁止台灣多家食品業者進口，其中知名糕餅店鋪「佳德鳳梨酥」也被要求補件，但「佳德鳳梨酥」認為涉及公司機密而放棄，並以一句「始於台灣，也深耕台灣」大穫台人好評，就有民眾好奇，該家鳳梨酥適何時爆紅的？文章一出引起熱議，大家直指該店爆紅的最大功臣為前總統馬英九。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT上發文，表示自己小時候完全沒聽過佳德鳳梨酥，反而對另一間餅店鳳梨酥有印象，但某一年開始，佳德鳳梨酥出現瘋狂的排隊潮及代購潮，於是他好奇「怎麼突然就紅了？」。
網友對此表示，佳德鳳梨酥並非一夕爆紅，一直以來都有穩定的客源及名聲「他一直都很紅啊」、「本來就挺有名的吧」、「十幾年前就已經是低調的紅了」、「誰跟你爆紅，都吃幾十年了」、「固定有吃到都吃了五六年了」。
不過說到該店爆紅的契機，眾人表示最大功臣應是前總統馬英九任職台北市長時的宣傳「台北市政府推台北伴手禮」、「以前打開來還有馬英九簽名的卡片，說是台北伴手禮首選」、「馬英九當市長時辦過鳳梨酥節的樣子」；此外，陸客也為該店增添許多人氣「因為陸客爆買吧」、「陸客+港仔爆買+1」、「陸客爆買+1，北車地下街之前一堆」。（編輯：李惠婷）