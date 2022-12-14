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大樓裝「超巨溫度計」！網見實體笑瘋：周末溫度下探二樓

▲大樓裝超巨溫度計，網友見實體笑瘋：「周末溫度將下探二樓」。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲大樓裝超巨溫度計，網友見實體笑瘋：「周末溫度將下探二樓」。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

對面的住戶應該很方便呢！有民眾在路邊撞見一支被裝在大樓右側的「巨大溫度計」，高度至少有8層樓，上頭還裝有燈泡，會隨著溫度亮至相應刻度，經過此地的人，都能清楚得知目前溫度，發上網後引起眾人興趣，有人更笑稱這是「有溫度」的社區。

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原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，說明自己「路上看到一支巨無霸溫度計」，而此溫度計不僅僅是裝飾，它清楚標明0至40度的刻度標示，並隨著當前氣溫改變，圖片中的燈光則閃在16度左右的位置。

▲原PO在路上看到一枝巨無霸溫度計。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲原PO在路上看到一枝巨無霸溫度計。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
貼文發出後爆紅，網友對這個創意直呼有趣，「設計很棒欸⋯但是是給別人看的，自己住在裡面卻看不到」、「我以為是淹水的量尺XD」、「甲：說一個家裡公設，是其他建案沒有的？乙：溫度計」、「這是一個有溫度的社區」，有人模擬實際使用情形「今天溫度不到三樓」、「週末溫度下探二樓以下」，有人則推測該溫度計的運作方法「這就裝個LED燈然後叫保全按亮幾度而已」。

這麼大支的溫度計著實顯眼，其實已有多位民眾看過本體，在留言區透露，地點應在桃園中壢環西路二段附近，不少網友表示也想前去看看，還有人加碼分享，該棟大樓除了溫度計吸引人外，下方抬頭看溫度的人偶也相當吸睛「下方偶娃很吸引人」。（編輯：李惠婷）

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