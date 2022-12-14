首波大陸冷氣團今報到全台有感降溫 彭啟明：主菜週末到
本週六（12/17）入冬第一波寒流即將來襲，不過今（14）日冷空氣的「前菜」先到，入冬後首波大陸冷氣團今日清晨開始影響，各地氣溫下滑，尤其中南部地區涼意更加明顯，中央氣象局上午針對「金門縣」發出今年冬天第一個「低溫特報」。而今日清晨台灣本島平地最低溫為新北市石門區在清晨的攝氏11.7度，提醒民眾今日至明（15）日清晨，基隆北海岸、大台北和東北部地區要留意局部大雨，週四、週五（12/15、12/16）氣溫會略微回升，但週六寒流來襲，苗栗以北沿海及空曠地區將出現攝氏6度以下的低溫。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明更直言：「目前的降溫都只是前菜，真正的主菜（寒流低溫）週末才會來！」
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師林琮訓表示，這幾天在東北季風的影響下，氣溫相當濕冷，從昨日起冷空氣有再稍微增強，使得北部、東北部市區的氣溫降到只有攝氏13~14度，相比於前兩天又再更低一度左右，台北測站低溫14.1度，達到氣象局所定義的「大陸冷氣團」等級，平地最低溫則是出現在最北端的富貴角測站，在上午6時觀測到的攝氏11.7度。不過天氣風險公司總經理彭啟明提醒，「這只是前菜，主菜週末才會來」。
而針對即將到來的寒流，氣象專家賈新興也指出，本波寒流大致有3個重點，第一是「雨後的寒流」，週五水氣較多，全台皆有降雨機率，週六冷空氣較乾冷，降雨趨緩但氣溫直線下降；第二是「週六傍晚至下週一（12/19）中午前，低溫維持時間長」、第三則是「下週日（12/18）清晨台北將有攝氏6度左右的低溫，苗栗以北沿海及空曠地區甚至會出現攝氏6度以下的低溫。」氣象局也表明，
今日天氣部分，北部低溫攝氏14~15度、中南部和花東地區低溫攝氏16~18度。高溫部分，北台灣只有攝氏15~16度，整天感受還是相當濕冷，但中部地區一口氣降到剩攝氏20~24度、南部也下滑至攝氏27度，氣象局指出，週五前北海岸、大台北、宜蘭降雨時間長，且有大雨發生機率，而氣溫驟降，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。