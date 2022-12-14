情侶擁抱「女生在想啥」？她們答案完全不藏：會有點暗爽
情侶間有親密的行為實屬正常，但有想過當下對方在想什麼嗎？先前就有網友好奇「男生抱著女生時的想法」，當時有不少男性誠實解答「我會超大力抱，想把她擠爆」、「抱到的時候我的血液通常都不在大腦，所以我也沒印象當下在想什麼」，這時，則有人反過來詢問女生的想法，而答案也非常真實，甚至認為「被男友頂到的時候有點暗爽」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard以「女生抱男生的時候都在想什麼」為題發文，表示自己非常喜歡和男友抱抱，每次都在想「啊～～我是幸福寶寶」或「被頂到根本沒差啊，就算有在暗示我也才不管你呢哼，抱抱好舒服阿」，並坦言其實被男友頂到的時候有點暗爽，會有一股勝利的感覺，「女生有跟我一樣嗎哈哈哈哈」。
該貼文立刻引來大批女生留言，表示自己抱著男友時都想著「『男人身體真香』」、「狂吸脖子跟耳下的味道，超香的」、「充電的感覺」、「為什麼心臟可以跳這麼大力？他是不是起反應了？我要皮一下嗎？」、「我都在想他有沒有反應」、「又瘦了，是不是沒有好好吃飯（什麼老母親哈哈哈哈」；不少女生很怕自己頂到男友「阿...他肩膀好寬，怎麼那麼壯... 好像離太近了...我的肚子頂到他了，等等，我手要怎麼放」、「我的小腹比我早抱到他」、「想用胸部貼他，沒想到是剛吃飽晚餐的大肚子先碰到」。
有男生也分享女友行為「我女友抱我都狂聞然後一直蹭」，並表示自己在抱抱時與女友說話，會被對方制止「我來湊個熱鬧，順帶一提，我家親愛的會直接說閉嘴甚麼都別說，說話打死你，但實際上她在想甚麼我也不知道 ，可能在想我說話該怎麼辦吧，女生真可怕」。（編輯：李惠婷）