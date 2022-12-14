冬至湯圓每煮必破？主廚親傳「神級3招」：照著做保證Q彈
下週四（12/22）就是節氣「冬至」，習俗上在冬至一定要來碗暖呼呼的湯圓，除了象徵團圓外也代表進補、養陽氣，不過看似簡單的包餡湯圓，其實一不小心就會把外皮煮破，裡面餡料流滿鍋內，形成一大鍋「暗黑料理」。想要煮出完美無缺的湯圓，食品大廠桂冠的主廚分享了煮湯圓的「必勝祕訣」，那就是湯圓下鍋前先將水弄出一個「小漩渦」，並且謹記滾水下小火煮，水量更是「只能多不能少」，以免黏在鍋底，做好這3大步驟，就能完成讓Q彈美味的湯圓漂亮上桌。
記者鍾怡婷/綜合報導
桂冠公司今年推出新品桂冠x UNIQLO聯名「酒釀芝麻湯圓組」，讓妳穿暖吃暖度過寒冬。而桂冠主廚也現場展演正確的湯圓煮法，首先謹記滾水下小火煮的原則。並且不可提早把湯圓拿出冷凍庫，多數人會煮失敗的最大原因，就是不小心讓湯圓退冰後才下鍋，就會讓外皮在煮的過程中破裂，內餡流進滾水裡，不僅不美觀也失去Q彈口感。此外，也要注意湯鍋內水的量，只能多不能少，否則湯圓下去後容易黏在鍋底。
當水滾後下湯圓前有一個相當重要的動作，就是用勺子在鍋內輕轉圈，製造出小漩渦，就可以讓湯圓浮在上翻，湯圓煮至浮起後，小湯圓煮3-5分鐘，大湯圓5-8分鐘，下湯圓後全程使用小火保持皮的Q彈。最後主廚也建議創意吃法，可用鬆餅機夾湯圓、氣炸鍋炸湯圓，以上做法都不要需提前退冰湯圓。
桂冠董事長特助陳玉翎表示，冬至在台灣是非常重要的節慶，桂冠推出新品提醒消費者又過了一年，在這個重要的節日可以跟家人相聚，桂冠x UNIQLO聯名「酒釀芝麻湯圓組」讓消費者從裡到外吃得暖穿得暖。桂冠積極打造湯圓象徵「溫暖、幸福、團圓」的概念，期待桂冠湯圓不只是療癒的日常甜點，同時能成為幸福圓滿的象徵。