IG推新功能！小盒子冒「整排便利貼」 網驚：根本即時通
IG（instagram）是許多人愛用的社交軟體之一，上頭有許多功能也受到用戶喜愛，近日IG就推出一個新功能「便利貼」，可以在小盒子（訊息區）上方留言，且不會像限時動態24小時就消失，讓網友驚呼「根本就是即時通的狀態」，也有不少人感到新奇喊：「我覺得蠻好玩的欸，很適合想講幹話又不想PO限動的人，例如我。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「IG便利貼」為題，表示剛剛才發現IG多了一個新功能，就是在訊息區上方有「便利貼」，疑似是文字版的限時動態，只有追蹤自己的粉絲才能看，但目前還沒感受到好用在哪，「一定有它的用處但我現在真的找不到，希望一覺醒來各大網友可以給我答案」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我覺得蠻好玩的欸，很適合想講幹話又不想PO限動的人，例如我」、「主要功能應該是沒事可以講幹話、有事可以報平安」、「類似以前MSN那種打狀態一樣的概念」、「我還蠻喜歡的，有時候想講廢話又不想發限時，用這個也不用別人特地點開來看就比較能亂發一直發」、「感覺地震的時候上面會一整排看不完」、「根本就是即時通的狀態，只差不能+www.變藍字了」，但也有不少人抱怨，「看著莫名有種煩躁感，好希望可以隱藏」、「超級礙眼的」。
而《Nownews》記者實際測試，只要點選IG的訊息區，上方就會跳出便利貼的功能，點進自己頭貼就能留下便利貼，可以讓全數粉絲觀賞，也可以選擇只讓摯友看。至於點進別人的便利貼，則是能傳訊息給對方。
那麼不想看到便利貼該怎麼辦呢？可以長按對方頭像，並選擇「噤聲網誌」，就能隱藏對方的便利貼。若是想解除噤聲，則要到自己的追蹤名單中，找到該位好友，並點選最右方的「⋯」，再點入噤聲選項，就能選擇解除噤聲，即可再次看到好友的便利貼。不過目前僅能噤聲單一好友的便利貼，無法統一關閉這項功能，若是有不習慣的用戶，就要再等等看更新了。（編輯：賴禹妡）