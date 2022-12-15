太玄宮最新視角流出！乩童猛力揮手 「啪」巨響她秒摀臉
苗栗頭份太玄宮「龍中壇元帥」日前起乩降駕，結果因為怒賞女信徒一巴掌影片被網友撻伐，儘管太玄宮召開記者會強調絕無打巴掌，且影片是遭到惡意剪輯，揚言提告拍攝以及上傳影片的民眾。但在記者會結束後，又爆出另一新視角，再次引起網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
在乩童打巴掌影片被網友瘋傳撻伐之後，廟方日前開記者會澄清，表示「乩身打信徒」內容影片並非事實，指出拍攝角度加上惡意剪輯與聳動標題，以及誇大不實文字，造成社會大眾誤解，已經嚴重影響宮廟聲譽，將提告拍攝者；而被打的當事人臉帶瘀青出面表示，元帥是拍開她的眼鏡，導致臉部被刮傷，整體只是意外，而非網路所說的打巴掌，並坦言輿論已經造成她和宮廟壓力，是非常不實的指控。
不過，就在記者會結束後，有網友14日在臉書社團「爆料公社」又轉貼另外一個視角表示「摁？所以這個也是攝影師剪輯過的嗎？」只見貼出的畫面顯示，女信徒靠近幫忙時，乩身的右手突然往後，再向前打在女信徒的臉上，頓時聽到一陣「啪」的巨響，幫忙乩身綁頭巾的男子也因乩身的動作而震了一下，接著後方女子又再度喊出「快點啦！動作啦！」顯然是同一場景沒錯。
而該位女信徒被打退了好幾步，手摀著臉、揉眼睛退到一旁，用手撫摸自己的傷勢。影片曝光後，不少網友紛紛回應表示「來！我們有請宮廟出場再度解釋」、「道個歉到底有多困難＝＝記者會那女的眼睛那樣跟我說是意外，傻爆眼」、「早點認錯到底多困難＝＝」、「神職人員公然說謊狡辯，侮辱了神明」、「這個告下去廟方怎麼贏，兩段影片交叉對比就知道真的打了，超大一聲＝＝」、「還是道歉吧太玄宮.....開那記者會真的直搖頭」。（編輯：張嘉哲）