梅西率阿根廷闖冠軍賽！IG興奮「爆粗口」　捧杯只差一步

有關陳紫渝「20個小知識」！理想型3條件曝　最討厭這事

▲新北市永和區永福里里長陳紫渝，今年僅23歲，因為長相甜美激似韓星IU而爆紅。（圖／翻攝永福里陳紫渝臉書）
▲新北市永和區永福里里長陳紫渝，今年僅23歲，因為長相甜美激似韓星IU而爆紅。（圖／翻攝永福里陳紫渝臉書）

編輯中心/綜合報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝，今年僅23歲，因為長相甜美激似韓星IU而爆紅，在九合一選舉中打敗對手當選里長，引起許多話題，近日她就上節目進行20題快問快答，讓眾人一瞥她私底下的模樣，親民又甜美的笑容再度擄獲眾人的心房。 

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▲最美里長陳紫渝開放私人IG，追蹤數瘋漲，每次重整都增加。（圖／Instagram：zihhuuc）
▲陳紫渝分享，最怕胖的部位是大腿，但在選舉期間有變瘦。（圖／Instagram：zihhuuc）
陳紫渝分享，自己最討厭吃的食物是青豆，拿手菜則是炒高麗菜，就連爸媽都喊好吃，另外在身材方面，最怕胖的部位是大腿，但在選舉期間有變瘦。有關自己的3壞習慣則是不喜歡洗碗、不愛喝水、很少說自己的壞習慣。 

▲永福里里長候選人陳紫渝日前正式登記參選，許多網友直呼里長好，更有人歪樓喊話「在戶政事務所等妳」。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
▲陳紫渝指出，選舉最辛苦的事是需要早起，當時6點就要起床站在路口舉牌拉票。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
除此之外，陳紫渝也指出，她的包包必備小物是口紅，平時出門也會放在口袋。至於選舉最辛苦的事，則是需要早起，當時6點就要起床站在路口舉牌拉票，同時也希望大家不要叫她里長，叫紫渝會感覺比較親切。 

陳紫渝透露，如果不當里長的話，想要當樂團主唱，之前曾組過樂團「E小姐」，取名靈感是因為她的英文名字為Eva。陳紫渝認為工作離家近比較重要，而里長也沒有所謂的固定上下班時間，都是24小時服務，之前爸爸當里長時電話都是整天開著，凌晨也可能會接到電話，她自己現在有時也會凌晨接到電話，「但都是不講話那種」，讓主持人一聽直呼太可怕了。 

▲永福里的陳紫渝被封為全台最美里長候選人。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
▲陳紫渝曝光理想型的條件分別為有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
陳紫渝表示，她最不喜歡別人說謊，「我覺得什麼事情你有說就OK，很離譜我也覺得沒有關係，但就是說謊不行」，她在生氣時的反應是話少，會跟對方說問題是什麼，但很少破口大罵，因為會帶來更多問題，也希望對方可以先不要和她說話，在開心時則是會隨便哼歌，陳紫渝還現場帶來一段林宥嘉的〈說謊〉清唱，優美歌聲讓在場人聽完全部鼓掌。 

陳紫渝也曝光理想型的條件分別為有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮，至於和「Twice」周子瑜誰漂亮？陳紫渝則秒答「周子瑜」，並笑喊「一定周子瑜的啊，不然我怎麼踏出這個門」，最後也分享自己不工作的時候，最喜歡做的事就是唱歌，會拿著藍牙喇叭和一支麥克風就這樣開始唱歌，平時喜歡抒情或是台語歌，結尾陳紫渝更擺出可愛3連拍，超甜美的模樣讓眾人看完再度陷入戀愛。（編輯：賴禹妡）   


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