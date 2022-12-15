暖器吹自己錯了！醫師揭「溫差更要命」：室內別超過23度

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黃軒隨即解釋，「主要是由於在『冬天，室內外溫差懸殊太大』了，除非你完全不出門，一但外頭的溫度低於18°C ，你一進一出，容易導致很大的溫差，你要知道溫差很要人命的」，研究也顯示當溫差愈大，死亡率愈高。而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。
如何讓自己房間保暖同時兼顧安全性？
一、電暖器和空調機選擇
如果房間內，只有部分區域需要提高室溫，建議使用電暖器，但我們知電暖器的耗電，比熱空調機，高出3倍以上。
所以較大房間內範圍時，才建議使用熱空調機，這時更能省電。
如果天天冰冷，幾乎天天需要暖氣的房間，那選用熱空調機，也許會更實惠。
二、選正確位置放熱
家中如果沒有熱空調機，建議使用電暖器。但是「大家都把電暖器對著自己釋熱，其實這是短暫取暖方式」！
如果冷空氣，是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖」。
三、選正確運轉模式
當打開熱空調機時，很多人為了想要節省電費，而轉到「微風模式」。其實這種運轉模式，反而會讓電費增加的。
要達到設定房內18℃溫度，最佳的空調使用法，就是用「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，這會比較省電費。
記得開啟「自動模式」：只開「微風模式」，電費會變貴貴的...！
四、風扇的輔助
有沒有發現：即時開了暖爐、開了熱空調，為什麽還很冷？這時吹風扇，開始派上用場，我們的暖爐放在地上，釋放出的熱空氣會上升，但這種特性也會導致熱空氣都往上跑，房間裡還是很冷。因此只要把「電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會均和」。
同樣的，從空調吹出的熱空氣，也會積聚在屋內的上方，也可使用風扇「朝上」，「呼吁」熱空氣下來一下，這樣就能增加室內增溫效率，也幫助你降低電費呢。記得，冬天吹風扇，不是對人吹的喔。（編輯：潘毅）