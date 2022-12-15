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暖器吹自己錯了！醫師揭「溫差更要命」：室內別超過23度

▲近期台灣受到東北季風影響，並將於週六（17）日遭遇今年第一波寒流來襲，不少人家中也早已開啟電暖器取暖。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲近期台灣受到東北季風影響，並將於週六（17）日遭遇今年第一波寒流來襲，不少人家中也早已開啟電暖器取暖。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

近期台灣受到東北季風影響，並將於週六（17）日遭遇今年第一波寒流來襲，讓保暖工作顯得尤為重要。不過胸腔暨重症專科醫師黃軒則提醒，家中開啟電暖器後，室內溫度並非越高越好，還需要注意到溫差，否則對身體危險性更高。

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黃軒醫師在臉書上發文提醒「一聽到房間冷，猝死增加，大家直覺都是就把房內溫度升高，但若自家室內溫度，經常保持在23°C 以上，人可能逐漸反而會身疲力乏、容易頭暈腦漲」。

黃軒隨即解釋，「主要是由於在『冬天，室內外溫差懸殊太大』了，除非你完全不出門，一但外頭的溫度低於18°C ，你一進一出，容易導致很大的溫差，你要知道溫差很要人命的」，研究也顯示當溫差愈大，死亡率愈高。而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。

▲全台受到寒流影響，民眾紛紛祭出保暖神物，但有網友就擔心天氣即將轉暖，忍不住好奇問「現在買暖氣會不會太晚」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲黃軒醫師提醒，室內溫度並非越高越好，還需要注意到溫差，否則對身體危險性更高。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
如何讓自己房間保暖同時兼顧安全性？

一、電暖器和空調機選擇
如果房間內，只有部分區域需要提高室溫，建議使用電暖器，但我們知電暖器的耗電，比熱空調機，高出3倍以上。
所以較大房間內範圍時，才建議使用熱空調機，這時更能省電。
如果天天冰冷，幾乎天天需要暖氣的房間，那選用熱空調機，也許會更實惠。

二、選正確位置放熱
家中如果沒有熱空調機，建議使用電暖器。但是「大家都把電暖器對著自己釋熱，其實這是短暫取暖方式」！
如果冷空氣，是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖」。

三、選正確運轉模式
當打開熱空調機時，很多人為了想要節省電費，而轉到「微風模式」。其實這種運轉模式，反而會讓電費增加的。
要達到設定房內18℃溫度，最佳的空調使用法，就是用「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，這會比較省電費。
記得開啟「自動模式」：只開「微風模式」，電費會變貴貴的...！

四、風扇的輔助
有沒有發現：即時開了暖爐、開了熱空調，為什麽還很冷？這時吹風扇，開始派上用場，我們的暖爐放在地上，釋放出的熱空氣會上升，但這種特性也會導致熱空氣都往上跑，房間裡還是很冷。因此只要把「電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會均和」。
同樣的，從空調吹出的熱空氣，也會積聚在屋內的上方，也可使用風扇「朝上」，「呼吁」熱空氣下來一下，這樣就能增加室內增溫效率，也幫助你降低電費呢。記得，冬天吹風扇，不是對人吹的喔。（編輯：潘毅）


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