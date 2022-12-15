美國偷不走台積電這點！CNN揭殘酷真相 鄉民傻眼：丟臉
台積電上週宣布其亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，各界紛紛擔憂台灣會失去「矽盾」保護，到時台灣優勢遭到掏空。不過對此，美國有線電視新聞網（CNN）以專文討論此事，點出台灣有「一項優勢」無論如何美國都偷不走，結果許多網友看了直呼「......真是太丟臉了」掀起話題。
編輯中心/綜合報導
CNN報導，引述法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管Patrick Chen的說法，認為台積電儘管前往美國設廠，不過最先進的技術依舊會留在台灣，因為台灣「低薪、工程師的素質卻非常高」，而到時候最先進的製程如果要外移，台灣經濟部審核時也必定不會准許。
而晶片產業研究機構TechInsights副主席哈奇森（Dan Hutcheson）表示，台積電在半導體界，就像全球最大的45.52克拉藍鑽「希望之鑽」，人人都想要，中國、美國和歐洲的客戶都希望台積電能直接到當地設廠，台積電對全球經濟非常重要，同時被台灣視為國寶，甚至被稱為「矽盾」，台積電的存在，給西方國家保護台灣的強烈誘因，免於被大陸用武力奪取，「如果台灣成為半導體強國，那麼美國將不得不支持和捍衛它，這個策略非常成功。」
而對於CNN專文分析，不少PTT鄉民看完之後紛紛回應「講得全都是事實，國外工程師薪水比一比就知道了」、「所以台灣工程師可以說是便宜又耐操.....」、「蠻中肯的沒錯啊，國外同樣薪水在台灣可以請三四個優秀人才沒問題」、「美國素質高但是工程師薪水也高，結案」、「原來台積電真正的護城河是低薪工程師們，哭了」、「全世界哪個國家頂大碩士還在輪班on call的」。（編輯：張嘉哲）