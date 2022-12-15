伴娘「超巨身材」快撐爆禮服！賓客瘋求合照 伴郎全看呆
近幾年健身風氣越來越盛行，也有許多女性平時喜歡在健身房運動，中國就有一名熱愛健身的職業健美運動員，穿上伴娘禮服去參加朋友的婚禮，只見伴娘服中隱藏不住一身結實的肌肉，健美身材讓在場賓客全驚呆，紛紛要求合照，網友一看也直呼：「如果有低俗婚鬧，伴娘一拳就可以把人放倒。」
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，浙江湖州近日一場婚禮引起眾人熱議，原來是伴娘佳佳穿上灰色亮面伴娘服後，將充滿肌肉線條的身材顯露無遺，讓人擁有安全感的身材，就連伴郎一看都湧上了壓力。
佳佳透露，自己現在是一名職業健美運動員，接觸健身約2年半時間，婚禮那天很多賓客看到她都很震驚，還有很多朋友開玩笑說「你們請的伴娘怎麼（塊頭）比新郎和伴郎還要大」，新郎方也有親友特地來找她合照，
佳佳提到，現今隨著大家健身意識的提高，已經有越來越多女生開始接觸力量訓練，婚禮上發生的事，讓她感到又驚訝又害羞，「有一種自己非常喜歡的小眾審美，被大家接受了的那種感覺」。
影片曝光後，網友們紛紛被佳佳結實的身材吸引目光，留言直呼，「如果有低俗婚鬧，伴娘一拳就可以把人放倒」、「好羡慕，閨蜜借我」、「姐姐這個背展，我是真的愛了」、「很難不震撼了」、「閨蜜：如果你老公婚後欺負你，你跟我說，我一拳解決問題」、「女生可以練成這樣真的厲害」。（編輯：賴禹妡）