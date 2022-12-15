7-11福袋跑好幾間買不到！行家揭「內幕」：幾月前就排了
每年各大超商都會推出各式超值福袋，吸引民眾購入，希望能抽得大獎。而今年7-11更是一口氣與Hello Kitty、史努比、MIFFY及貓貓蟲咖波等四大人氣角色合作推出福袋，隨即引發搶購潮。然而卻有粉絲無奈，自己跑了好幾間超商都撲空買不到半個福袋，而行家也揭開其中「內幕」：幾月前就排了。
編輯中心/綜合報導
此次7-11首次推出「聖誕福袋」，就與4大人氣腳色合作引發大批粉絲關注，更磨拳擦掌打算購入。不過有民眾在論壇Dcard上訴苦「7-11福袋這麼夯的嗎？到各家店都撲空欸，福袋這麼讚嗎？」
隨後也有其他卡友揭露內幕「因為這次全部都是好幾個月前調查的，年中就問了，當初群組上有說要預購的客人當然優先留給他們」、「現在不進超商群組喊單，很難搶到這種限量品」、「小七生態就是這樣 ，今天你是店長不會留一手給店裏熟客嗎」。
但仍有不少粉絲哀怨喊「7-11福袋真公平，這些搞群組預購的也太傻，為何不留一點現貨，給現場乖乖排隊的買，這樣後續人來了，還可以說『剛剛被搶完了喔』，但店員也很可憐就是了，只能聽上面的人交代做事」、「要用群組預購也可以，那官網上面應該要載明，不然誰會知道還有群組預購這種機制」。（編輯：潘毅）