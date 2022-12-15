小學國文「浪花真好看」改錯字！爸媽全找到崩潰：太難了
孩子的作業常常考倒父母，近日就有一名網友貼出一題國小作業改錯字題目，上頭寫著「浪花真好看」，但卻一票人都揪不出錯在哪裡，貼文曝光後立即引起熱議，還有人搖頭喊：「明明沒有錯字，還要挑錯字，這太難了。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢公社」中貼文，他貼出國小生習題的改錯字題目，其中一題為「浪花真好看」，卻讓他處處找不到錯別字，看到眼睛都花了，忍不住崩潰直呼：「小孩的作業太難！」
貼文曝光後，網友一看，認為關鍵在於「真」字，「真字多了一畫」、「真錯啦…圖片裡的真是四橫」、「到底（真）哪裡多了一橫…是各位大神眼睛太好還是小弟我眼瞎」、「題目上的真多了一橫」、「真吧 好像多一橫」。
但也有不少網友仔細檢查，發現真裡頭確實為3劃，表示錯在別的地方，「真裡面本來就是三橫…應該是好的注音錯了」、「看字錯了，目中的兩橫沒構到」、「看，下面的目要連到右邊」、「好的注音呀！少了三聲」、「草字頭，何時分開了」。
事實上，此題目早在2017年就出現過，當時也引起許多網友激烈討論，但卻沒有出現正確答案，如今再度被提起，也讓許多人直言「明明沒有錯字，還要挑錯字，這太難了」、「不要糾結了，題目出錯，沒錯字」。（編輯：賴禹妡）