暖暖包用完別亂丟！環保署曝原因 達人教「實用2功能」
近期台灣受到東北季風影響，並將於週六（17）日遭遇今年第一波寒流來襲，氣溫驟降讓不少民眾出門時，都會帶上一個暖暖包稍稍取暖。不過使用完畢，已經不熱的暖暖包可別隨意棄置，不但可能造成汙染，還會浪費了它後續的實用性。
編輯中心/綜合報導
過去環保署就曾在官網發文提醒「市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。」
因此環保署建議民眾，使用過的暖暖包，「請務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理」，廢棄暖暖包若非一次性大量集中的送往焚化爐處理，將不會對爐體造成危害，焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。
另外日本家事達人Rummy也提到，用過的暖暖包直接丟棄會顯得有些可惜，因為其實還有2種超實用的用途，但必須先確認暖暖包已確實沒有發熱後，才可進行以下利用，以免造成危險：
第一用：當除臭劑
由於暖暖包中含有消臭用的活性碳，將暖暖包直接塞到鞋子裡面也有除臭效果。如果想替鞋櫃消臭，可以將封口剪開，裝入小盤子中，再放進鞋櫃幫助消臭。除臭效果可維持的天數，等到感覺效果沒了後就可以丟棄。
第二用：防潮
暖暖包內含有的鐵粉、活性碳、蛭石等成分，也具有防潮效果，因此可放入潮濕的衣櫥，降低濕度。（編輯：潘毅）