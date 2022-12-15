7輛機車「停白格卻違規」！女議員1張照震驚千人：別亂停
現今公共停車場都須於便捷處設置行動不便之身心障礙者專用停車位，並視實際需要設置指示標誌，但台南市議員當選人林依婷卻在臉書上貼出照片，只見畫面中7台機車將身心障礙者專用停車格旁畫的斜線區域停好停滿，讓她趕緊說明這是錯誤停法，呼籲機車族要注意：「斜線的部分是保留給身障者上下車的空間，所以不能停機車啦」。
編輯中心/綜合報導
林依婷在臉書貼出照片，只見畫面中，一個身心障礙者專用停車格旁邊，地上畫了6條斜線，而居然有7台機車剛好停進斜線內，她表示「我知道停車位很珍貴，可是這是身障者專用的停車位，斜線的部分是保留給身障者上下車的空間，所以不能停機車啦」。
貼文曝光後，引來4千多人按讚，網友們紛紛留言驚呼，「機車組真的誤會大了，當做機車格停」、「那些斜線，真的太像摩托車停車格了」、「原來是這樣喔，不是停機車的呀」，醫師陳志金則指出，「林議員，我去找了一下規範，把白色斜線的間距縮小，比較不會引起誤會（規範是小於40公分，所以可以再縮小一些），照片上這個是否已超過40公分？」
對此，林依婷也貼上正確版本的身心障礙停車格畫法，並回覆，「正確的畫法要這樣才對，我請交通局重畫，然後要求未來驗收要嚴格一點，不然只會害自己揹鍋，讓交通局被市民當成笑話，這樣不好」。（編輯：賴禹妡）