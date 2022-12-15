《阿凡達2》等了13年！「無雷影評」曝光 影迷點破2缺陷
《阿凡達：水之道》14日正式上映，由詹姆斯·卡麥隆執導、製片和編劇，為2009年《阿凡達》的續集，雖然兩集已經相隔13年，不過時間點仍然設定在第一集的五年後，讓不少影迷搶在上映第一天就進戲院觀賞，不過卻也有不少人感到十分失望，引起廣大討論。
編輯中心/綜合報導
在《阿凡達：水之道》上映之後，不少網友在PTT分享無雷觀後感表示「今天馬上衝去看，畫面超美，水世界勾勒滿別出心裁，如果單純覺得三小時來欣賞詹導準備10年大作， 可以試看看！但劇情很弱，人物刻劃看似細膩，但整體來說還是支離破碎，幻想有聯合它族來場史詩大反攻，或者異世界生物群起反抗的華麗戰鬥都是沒有的.....」。
貼文一出，看過的網友紛紛回文以及回應「反正國外影評一定狂吹捧特效什麼的....劇情真的超弱」、「同意你說的，角色刻畫深度與劇情張力不足，讓三個小時長很不耐煩」、「片長太長....劇情太弱，以一部13年來說的續集確實不完美，要評分都只能評給特效了」、「認同，真的不用抱太期待心情，我花錢進去看特效的」綜合影迷意見即「片長過長」、「劇情稍嫌薄弱」兩大缺點，唯獨「精緻動畫」仍然備受肯定。
而《NOWnews》記者也於14日前往信義區觀賞《阿凡達：水之道》，訪問到也觀看同場電影的許先生透露「等了13年，畫面果然還是相當精緻，不過劇情走向實在太好猜，冗長不緊湊有些可惜，但畢竟都等這麼久了，喜歡阿凡達的人還是要進戲院支持一下」；而陳小姐則表示「畫面確實精緻，但實際看完覺得不用演到3小時以上，還是值得一看，畢竟是等13年的大作」。（編輯：張嘉哲）