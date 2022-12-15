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LINE貼圖「免費爽用3個月」！用戶嗨爆　1種人小心被扣錢

▲時序到了年末，LINE推出最新活動「免費試用貼圖吃到飽3個月」，讓不少用戶嗨爆直呼「真的很佛！」。（圖／記者周淑萍攝）
▲時序到了年末，LINE推出最新活動「免費試用貼圖吃到飽3個月」，讓不少用戶嗨爆直呼「真的很佛！」。（圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

免費貼圖吃到飽爽用三個月！LINE先前推出「貼圖吃到飽超值方案」只需要花小錢，就可以下載眾多貼圖狂用，而現在時序到了年末，LINE推出最新活動「免費試用貼圖吃到飽3個月」，讓不少用戶嗨爆直呼「真的很佛！」而就有網友分享自己曾經參加過該類活動試用一個月，這次是三個月，讓他也坦言「真的很有誠意」。

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一名網友在PTT貼文指出「這次LINE免費貼圖吃到飽可以免費試用三個月，超級有誠意，我自己去年試用過新用戶一個月，這次的一樣也可以參加三個月的，之前一個月訂閱後可馬上按取消訂閱，就不用擔心免費到期後被扣款，如果只是想試用三個月免費期，直接訂閱進階型就好」。

而《NOWnews》記者實際打開LINE發現，確實近日有推出該活動，點選進去之後，就會跳出「免費試用貼圖吃到飽3個月」活動頁面，滑到下方「進階型」的頁面，則有「月租方案」、「學生方案」、「年度方案」等三種類型，其都有註明「免費試用結束之後每月/年應付幾元」的說明，從本月14日一直到明年1月10日都可以下訂，往後計算三個月免費試用期，點選之後即可開始免費試用。

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▲LINE推出年末「免費體驗貼圖吃到飽」的活動，讓網友大讚超有誠意。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「有訂有推！讚啦」、「瘋狂下載貼圖中感恩感恩」、「成功！謝謝」、「超實用的！LINE真的有夠大方」、「免費試用三個月真的超爽欸，成功了感謝！」、「有成功有推」、「超爽的！貼圖用不完了，天天看心情選貼圖」。

不過也有網友透露自己想要免費試用結果被收費扣款，原來，根據官網說明，如果曾以Apple ID或Google ID訂閱LINE貼圖超值方案的用戶，就不適用免費試用方案，因為免費試用同一個用戶僅有一次機會，若還是訂閱方案，系統會收取該方案費用，如果要訂閱時，畫面沒有出現「免費試用」按鈕，即代表無法享有免費試用期，民眾可以看清楚，以免權益受損。

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▲LINE貼圖免費試用三個月並不是每個用戶都能用！民眾還要特別注意規則。（圖/LINE官網）
而如果只是想要免費試用，在訂閱之後於試用期結束至少前2天就必需解約，才不會產生任何費用，如續訂日是2月28日，就必須在2月26日23時59分前取消，否則系統會依據訂購方案於自動更新日幫忙續訂，而取消途徑為按下LINE主頁右上齒輪圖示（設定）>選擇「貼圖」>管理訂購方案>點入LINE貼圖超值方案>點選「取消免費試用」>按下「確認」即可。（編輯：張嘉哲）

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▲LINE貼圖吃到飽免費試用快到期時，想要解約的人記得取消訂閱，否則將會被收費。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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