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iOS 16.2更新「1功能被閹割」！果粉怒喊不更：自廢武功

▲iOS 16.2更新1功能被閹割，果粉怒喊不更：「自廢武功」。（示意圖／Unsplash）
▲iOS 16.2更新1功能被閹割，果粉怒喊不更：「自廢武功」。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

蘋果手機中能快速傳送檔案的AirDrop是許多愛用者的心頭好，除了平時能與友人互傳，後續衍生出傳送鼓勵哏圖給陌生人的玩法，令許多人留下有趣的回憶，可近日所推出的iOS 16.2卻更改了AirDrop功能，限定全面開啟10分鐘後即自動關閉，令不少果粉勃然大怒，更因此不想升級。

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原PO於PTT發文，表示iOS 16.2正式版基本上與先前釋出的候選版本大致相同，不過AirDrop卻被限制只能向所有人開啟10分鐘，時間到了將自動切換成聯絡人之間接收。

▲原PO分享iOS 16.2的更新內容，發現AirDrop的向所有人開啟的功能被限制了。（圖／截自PTT）
▲原PO分享iOS 16.2的更新內容，發現AirDrop的向所有人開啟的功能被限制了。（圖／截自PTT）
貼文發布後，許多果迷對此更動相當不滿，留言抱怨「AirDrop改這樣真的好討厭，我就喜歡收陌生人的Drop」、「因為Airdrop，我決定不升。在大學常會有好心的人傳講義或好看的東西」、「第一次猶豫要不要更新，因為airdrop不想被騷擾的話，讓使用者自行關閉就行了，何必設定10分呢？airdrop也不是沒救過人，以後得靠運氣了是嗎」、「Airdrop自廢武功」、「Airdrop超好玩，改掉幹嘛」。

不過也有人更新後更為順暢，誇讚「動畫終於變順了…再多觀察看看」、「14pro，只有我覺得開APP快很多嗎」、「今天一早跟著更新了，單純為了螢幕鎖定可黑底」、「12 pro有感省電欸，app執行速度有變快」。（編輯：李惠婷） 

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