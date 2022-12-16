麥當勞全面漲價！網抖「破解點法」 店員認了：等於沒漲
這一年來受到通貨膨脹影響，不少大品牌以及企業餐廳都發出價格微調的消息，而台灣麥當勞也在日前宣布，考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格，套餐價格調升10元，點心類也調整5元到7元，由於去年才剛宣布漲價，這一波價格再漲，讓不少老饕怨聲載道。不過，也有網友認為影響不大，只要善用甜心卡以及1+1的點法，外加上點點卡累積點數，漲幅其實沒想像中大。
編輯中心/綜合報導
台灣麥當勞日前宣布重磅訊息，12月21日凌晨0時許，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）全面調升10元，早餐套餐平均價格調升11.8%、超值全餐套餐平均價格調升6.5%；至於點心飲料類，小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項及McCafé全品項價格維持不變，也就是說，之後單點一個大薯就要價65元。
而消息曝光後，不少網友在PTT、Dcard、臉書社團哀嚎「薪水都沒漲一直漲價，不吃了」、「真的好貴＝＝隨便點都要200了」、「麥克雞塊餐變成169元了啦！比便當還貴很多又吃不飽」、「好懷念以前晚上10點過後的大薯買一送一.....」、「以前大薯49元買一送一都能撐住了，為何現在又沒有買一送一，還可以賣到65元....」、「丹丹跟麥當勞都漲了，接下來換哪間？」。
不過，也有不少人對於漲價不以為然表示「我是沒什麼影響啦，1+1跟甜心卡配起來，一樣110元內搞定」、「1+1兩組就吃的很飽了，一百元搞定」、「不買套餐根本沒差好嗎，我都吃1+1跟用甜心卡」、「一加一搭甜心卡，115塊解決一餐」、「甜心卡一樣買大薯送小薯，1+1漢堡搭配小飲，115元解決」、「知道點點卡多重要了吧，平均買一餐就累積10幾點，三不五時就能換大薯、大飲省超多」、「還是建議大家甜心卡在手希望無窮，買大薯送大飲還是比套餐中薯+中可划算，搭配1+1其實等於沒什麼漲價啦，小小麥胞路過」。（編輯：張嘉哲）