foodpanda推內用優惠7.5折！到和牛餐廳吃飯每人省近5百
foodpanda 10 月率先於雙北、桃園、基隆推出全新服務「內用優惠」，pandapro 會員只要到指定餐廳內用出示手機 app 即享店內菜單價格 75 折起的超值優惠，且優惠現折無上限，推出以來廣受好評，兌換次數翻倍成長！隨著疫情趨緩逐步解封，為帶給 pandapro 會員更多餐廳選擇，並為合作店家增加營收，foodpanda加速拓展合作餐廳，正式宣布全台本島各縣市同步開吃，網羅超過 1,200 間合作店家，滿足消費者各種美食愛好。
記者周淑萍/綜合報導
看準訂閱經濟，foodpanda 今年 10 月推出業界首創的全新服務「內用優惠」，提供 pandapro 會員獨享最高 75 折起的內用優惠。為讓更多會員都能體驗「內用優惠」的有感加值服務，短短兩個月，foodpanda 內用優惠已擴展至全台本島各縣市，合作店家突破 1,200 家，目標2023年底合作店家將超過 3,000 家。
根據 foodpanda 數據統計，自 10 月內用優惠服務上線以來，兌換次數以翻倍速度成長，消費客單價落在 800 至 1,000 元之間，平均每人消費可省下 120 至 250 元；台北市大安區及信義區為消費者最常使用內用優惠的區域，而台式、日式則是最受歡迎的餐廳類型，其中台式以火鍋店表現最佳，日式餐飲類型則是壽司、和風西式料理最受消費者喜愛。另一方面，foodpanda 內用優惠也協助合作店家創造新客源，更有餐廳業者分享使用內用優惠的消費者其消費金額比一般消費者更高。
foodpanda 內用優惠此次更加入餐酒館、香檳吧、高檔餐廳等多元類型的餐廳選擇，滿足會員們不同的美食偏好。超吸睛的「蘭亭和牛割烹料理專賣店」供應不同部位頂級 A5 和牛，能品嘗到和牛蒸、煮、烤不同料理方式的美味，就像體驗一場美食饗宴，搭配 foodpanda 內用優惠每人可省近500元；內用優惠也有許多鍋物選擇像是「王鍋屋酸白菜鍋專門店」、輕奢異國風情料理「COCA 泰式海鮮火鍋」、知名藝人開的精緻麻辣鍋物「涮辛酸麻辣火鍋吃到飽」等都可享內用優惠。
foodpanda 內用優惠不只包含多元店家，還主打優惠現折不必等、不需預付、不限平假日皆可使用，只要出示手機 APP 即可享 75 折、8 折、85 折三種優惠，且只要 1 人有 pandapro 會員，最多 12 人同行皆可享有優惠。