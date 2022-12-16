麥當勞調漲「1+1」必點飲品消失！網全崩潰了：那是精髓
漲價了！台灣麥當勞宣布12月21日起，早餐套餐平均價格調升11.8%、超值全餐套餐平均價格調升6.5%等調漲政策，另外銅板輕鬆點（1+1）也移除了小杯玉米湯的選項，讓眾多網友超崩潰，紛紛哭喊：「連1+1都動也太狠！」
編輯中心/綜合報導
台灣麥當勞宣布，12月21日凌晨0時許，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）全面調升10元，早餐套餐平均價格調升11.8%、超值全餐套餐平均價格調升6.5%。另外，銅板輕鬆點雖然紅區不變，但白區移除了小杯玉米湯的選項。
有網友在Dcard上貼文抱怨，他以「麥當勞又漲價了～還我玉米湯」為題，表示收到麥當勞漲價的消息，除了最愛吃的大薯從58元漲到65元之外，就連1+1區的玉米湯都被移除，讓他崩潰喊：「去年漲過一次今年又漲，通貨膨脹！」
貼文一出，不少人也哭喊，「每次都點三個1+1，其中一個一定要玉米濃湯」、「也太晴天霹靂」、「連1+1都動也太狠」、「1+1的玉米湯是必點的欸」、「好難過，這樣很難喝到玉米湯了」、「昨天才點⋯ 1+1的精髓就是玉米濃湯啊」。
不過，也有人指出，玉米湯只是從1+1銅板輕鬆點的搭配選項中移除，不只依然可以單點，買套餐也一樣可以換玉米湯，或是使用甜心卡搭配也挺划算，「有甜心卡就沒問題啦」。（編輯：賴禹妡）